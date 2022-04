Banda Águila Real, el nuevo proyecto de los compositores y productores Luciano Luna y Pepe Aguilar

Dos reconocidos compositores, productores y cantantes, Luciano Luna y Pepe Aguilar, están emprendiendo proyectos juntos que, sin duda alguna, causarán gran sensación en la industria musical. ¿De qué se trata? El hijo de las grandes leyendas de la música ranchera y de la época de oro del cine mexicano, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dio un pequeño adelanto.

Pepe Aguilar, padre de la joven intérprete Ángela Aguilar, tuvo una charla con el programador de radio y productor discográfico Pepe Garza, donde reveló que junto al compositor sinaloense Luciano Luna, lanzarán una nueva agrupación en el Regional Mexicano: Banda Águila Real.

"Somos socios, mi querido Luciano Luna y tu servidor, nos armamos una bandita y no sabes que bien está", expresó Pepe Aguilar.

Por su parte, Luciano Luna, ganador del Latín Grammy y originario de Guamúchil, en el estado de Sinaloa, México, manifestó en sus redes sociales que esto es el inicio de un proyecto en el cual, está muy contento de participar. "No saben cómo está sonando, que rolas, estén pendientes y vayan a seguir @bandaaguilareal desde ya".

En la cuenta de Instagram de Banda Águila Real, se ha comenzado a presentar a los integrantes que forman parte de esta nueva agrupación musical.

En una entrevista con Debate, Luciano Luna nos compartió los nuevos proyectos que estaba llevando a cabo, como el haber trabajado con el cantante colombiano Zavier, estar produciendo el nuevo álbum de estudio de Chiquis Rivera, así como el trabajar de la mano con Pepe Aguilar, integrante de una de las dinastías más aclamadas de la industria musical a nivel internacional.

Otro sueño era trabajar con Pepe Aguilar. La vida me va a sorprender cada día, no sé de qué manera me trae sorpresas, sin que yo buscara tanto a Pepe, él se acercó a mí.