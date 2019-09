Banda Carnaval le apuesta a temas de Edén Muñoz

Mazatlán.- La banda Carnaval se encuentra en un gran momento de su carrera, tras más de 11 años de trayectoria sigue sorprendiendo a su público. Comparten en entrevista con EL DEBATE que muy pronto estrenarán otra canción escrita por Edén Muñoz, integrante de Calibre 50.

Colaboración deseada

Expresan que no descartan hacer un dueto de nuevo con los integrantes de ese grupo.

“Estaría padre hacer de nuevo algo con ellos, como lo hemos hecho antes, hace como siete años, cuando grabamos Gente batallosa, que fue un éxito. Estamos abiertos a proyectos que se puedan presentar en duetos. Estaría padre hacer algo con Calibre”, comentó Karlos Cruz, vocalista de la banda sinaloense.

Actualmente están promocionando, Olvidarte, cómo, autoría de Edén Muñoz y Javier Rochín, pero viene una sorpresa más.

“Una primicia, a escasos 11 días estarán escuchando lo más nuevo de Banda Carnaval, igual un tema de Edén Muñoz, una canción que va a venir a sumar un éxito de la banda. Es romántica, cortavenas, me gustó mucho y sé que a nuestro público le va a gustar”, externó Cruz.

Sale vocalista

En otro tema, el anterior vocalista de la banda dejó sus filas hace unas semanas y le desean lo mejor en su nueva etapa.

“Esta vida es de ciclos, hace unas semanas, Josué Elizalde ya no pertenece a la agrupación, se integra Miguel Chávez, y no nos queda más que desearle lo mejor a nuestro amigo y excompañero. Es un chavo muy talentoso, que sabemos que donde quiera que se paré la va a hacer en grande. Es muy buena persona, es un chavo muy talentoso, no queda más que seguir echándole ganas, todo es cuestión de aptitud. Estamos dispuestos a echarle ganas, ya son 11 años de trayectoria de la banda y seguimos haciendo música”, dijo Karlos Cruz.

Van por sus visas

Los integrantes de la agrupación se encuentran en proceso de obtener sus visas de trabajo para regresar a Estados Unidos. Esperan que pisar ese país es uno de los sueños de la banda mazatleca.

Los artistas indicaron que siempre han buscado un repertorio romántico. Se dicen ser versátiles, incluyendo rancheras, comparten que acaban de grabar un disco en vivo, el cual ya pueden disfrutar el público, se encuentra en las plataformas digitales de la banda.