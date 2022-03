Banda Cuisillos vive tremendo susto en accidente en carretera; chofer del autobús logra no volcar

El cantante sinaloense Luis Alfonso Partida, "El Yaki", ex vocalista de Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, así reaccionó ante esta noticia: "híjole, gracias a Dios que están bien todos, Dios los bendiga".

Gracias a Dios no pasó a mayores y el show debe continuar.

Del susto no pasó y no hubo heridos. "Todos resultaron ilesos, dejándoles continuar su camino hacia sus próximas fechas en West Palm Beach, Florida, Atlanta y Carolina del Norte, que pintan para ser otro gran éxito arrasador como es de costumbre".

Banda Cuisillos se llevó un gran susto en un accidente en carretera que por poco pudo haber sido fatal, pero gracias a la rápida acción del chofer del autobús donde viajaban, no volcaron y resultaron ilesos . El percance de la reconocida agrupación originaria de Tala, estado de Jalisco, México, ocurrió en una carretera en Arizona, Estados Unidos , hacia donde se dirigían para llevar a cabo una de sus presentaciones.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

