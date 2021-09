Banda El Recodo celebra la vida con el estreno de su álbum inédito 'Esta vida es muy bonita'

Mazatlán, Sinaloa. La oportunidad de estar aquí, ahora, tras una complicada época en la que una pandemia y el cese de los espectáculos y conciertos golpeó fuertemente a los exponentes del medio artístico, es la premisa que ha motivado a Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga a celebrar la vida, ello a través de su nueva producción discográfica titulada Esta vida es muy bonita.

La noche del jueves 23 de septiembre la legendaria agrupación sinaloense realizó el lanzamiento de este nuevo disco con una transmisión en sus redes sociales oficiales.

Desde Mazatlán, Sinaloa Alfonso ‘Poncho’ Lizárraga, líder e integrante de El Recodo acompañado por Ricky Yocupicio y Geovanni Mondragón, vocalistas de la Madre de Todas las Bandas, celebraron la vida con el estreno de este gran proyecto que llega tras tres años en los que no se había producido disco.

Poncho al igual que los dos vocalistas expresaron la emoción de revelar este proyecto que lleva horas de arduo trabajo, reúne muchos sentimientos, anhelos y deseos de producir lo mejor para su público y seguir con el legado musical que inició Don Cruz Lizárraga el año de 1938.

Son 15 las melodías inéditas que integran Esta vida es muy bonita, algunas de las cuales ya han sido estrenadas previamente, y los estilos y propuestas van desde las rancheras, cumbias, románticas y algunas fusiones con corridos.

Además del álbum, que llega después de tres años del previo, se estrenó el videoclip oficial de primer corte promocional y que da nombre al disco una ranchera con tintes de corrido que celebra la importancia de la vida y de valorarla.

Con este disco queremos agradecer lo afortunados que somos, de tener salud, la oportunidad que la vida nos regala de seguir disfrutando de la familia, de los amigos, de ustedes nuestro público que siempre ha estado al pendiente de lo que está haciendo la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga”, expresó Poncho Lizárraga sobre el material que ya está disponible en las principales plataformas de música.

El clarinetista de la banda, que en recientes fechas dejara ver la posibilidad de colaboraciones con Nicky Jam, destacó que este disco es precisamente un homenaje a la vida, una invitación a que disfrutemos el día-día, las cosas sencillas y todas las que ya están ahí.

Durante la transmisión de presentación Ricky y Geovanni aprovecharon para dar una probadita de algunas de las melodías que conforman Esta vida es muy bonita. Cabe destacar que el disco o álbum está conformado por La Diabla (colaboración de Banda El Recodo y Alex Sensation), Esta vida es muy bonita, Hubiera sido como tú (versión balada), ¿Qué tienen tus palabras?, A la inversa, De tí me enamoré, Que el mundo ruede, Bum bum bum, Como que no me cuadra, Si no es mucho pedir, Voy pa'arriba y con viada, Cuando estoy contigo, No me digas que me quieres, Homenaje a un príncipe (dedicada a José José), y Mazatlán FC (tema oficial del Mazatlán Futbol Club, equipo de futbol de Mazatlán).

Finalmente los tres integrantes de Banda El Recodo destacaron que el disco plasma lo mejor de este tiempo y reúne sentimientos únicos y sonidos que vale la pena que el público disfrute.