Banda El Recodo homenajea a Vicente Fernández

Tras el fallecimiento de Vicente Fernández, ya empezaron a realizarle homenajes al “Charro de Huentitán”, y quienes no se quisieron esperar más fueron los integrantes de Banda El Recodo. En su más reciente álbum, No me sé rajar, la agrupación rinde pleitesía a uno de los máximos exponentes de la canción ranchera.

El disco, compuesto por 12 temas popularizados por Vicente Fernández, una melodía inédita y dos mezclas, salió a la venta en Estados Unidos el pasado martes.

¿Qué temas incluyen?

La producción agrupa las melodías: Las llaves de mi alma, Que te vaya bonito, La muerte de un gallero, Acá entre nos, De qué manera te olvido y Lástima que sea ajena. También se encuentran, Si no te quisiera, Los mandados, Mujeres divinas, Yo quiero ser, Hermoso cariño, Nos estorbó la ropa, La ley del monte, No me sé rajar, Las vías del amor, y mezclas de estas dos últimas melodías.

Integrantes de la agrupación.

Durante una presentación en la Unión American, los integrantes de la banda dijeron que grabaron el material que hizo éxito Fernández porque son grandes admiradores del astro originario de Jalisco. No es la primera vez que banda El Recodo realiza un homenaje a grandes figuras de la música, pues también rindieron tributo a José José, con el disco, Homenaje a un Príncipe, en el cual incluyeron los más grandes éxitos del cantante, que falleció el 28 de septiembre de 2019.

Inician 2022 trabajando

La agrupación ha recorrido varias ciudades de Estados Unidos y se tomará un descanso durante las fiestas decembrinas, pero al iniciar el nuevo año, la banda ya cuenta con algunas presentaciones en Michoacán, el día 2, y en el Estado de México, el 3 de enero.