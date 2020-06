Banda El Recodo lanza alternativa para crítica situación en los conciertos

Sin embargo la particularidad del show, que tendrá un costo simbólico de 99 pesos (preventa), 120 (general) y 150 (el día del evento), esque se transmitirá desde un imponente escenario hexagonal, que además de incluir el despliegue de pantallas e iluminación de un concierto en vivo, permitirá que los integrantes mantengan una sana distancia de dos metros entre cada uno, además de que el diseño dará al público la perspectiva de 360 grados y más cercanía con los artistas. La venta de boletos se realiza a través de la página www.eticket.mx

El clarinetista comentó que para poder que esto sea perfecto, tendrían que tener al público presente, pero no será posible por las circunstancias, y explicó que será un concierto a puerta cerrada donde los únicos que van a poder estar son los músicos y la gente de staff con las medidas de precaución y sanidad.

“No porque sea un evento a puerta cerrada, no significa que no vayamos a tirar la casa por la ventana como estamos acostumbrados a hacerlo y como tenemos acostumbrado a nuestro público”.

La cuarentena los ha impactado fuertemente. Para este concierto diseñaron un escenario diferente, de una importante magnitud y este show dice 'Poncho' los hace sentir más cercanos a una presentación normal, y los motiva a soñar en que muy pronto podrán estar de regreso a los escenarios con público en físico. Señaló que este evento es un parteaguas en el entretenimiento, sector que considera es uno de los más golpeados y uno de los que menos ha volteado a ver el gobierno.

“No nada más es el turismo, no nada más es la cuestión de la comida, sino el entretenimiento es uno de los que más está golpeados, porque nosotros vivimos del público y si el público no está, pues obviamente no hay ingreso”, dijo Alfonso Lizárraga.

Especificó que durante el tiempo de la cuarentena han apoyado a su equipo y agrupación salarialmente, sin percibir ingresos porque no han tenido presentaciones, lo que ha sido difícil, por lo que hoy están buscando alternativas como este concierto para generar ingresos que apoyen a continuar manteniendo al gran equipo que está detrás de la agrupación.

"El impacto que hemos tenido como agrupación por no tener trabajo ha sido muy duro, muy difícil, porque la señora Chuyita, que es la directora ha tomado para bien apoyar, no nada más moral a toda su gente, sino también económicamente hablando. Entonces no ha habido ingreso, pero si ha habido esa parte de que se ha estado apoyando a todo el personal. El impacto ha sido muy fuerte, muy duro, esperemos obviamente que esto pueda pasar pronto y por eso esque estamos haciendo este tipo de eventos, porque es una alternativa de trabajo y sabemos que no se podrá hacer diario, pero con el apoyo del público es una gran alternativa de trabajo de que te va a caer algo, o de que nos va a chorrear algo como decimos acá en Sinaloa", confesó Alfonso.