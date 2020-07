Banda El Recodo prepara gira sin precedentes junto a otras agrupaciones

Transformarse en busca de opciones para llegar al público es el reto que actualmente afronta Banda El Recodo, al igual que numerosas agrupaciones y figuras del medio del espectáculo, que están ante un panorama incierto por la falta de eventos masivos producto de la pandemia por el coronavirus Covid-19.

Como patrocinadores oficiales del Mazatlán FC, la banda ofreció la tarde del jueves 23 de julio un especial concierto, a puerta cerrada (y con pocos miembros de la prensa como testigos), como parte de la celebración de la presentación del Jersey del nuevo equipo.

El recorrido musical preparado para esta ocasión incluyó temas emblemáticos como El Sinaloense, No me sé rajar, Vas a llorar por mi, La gran pachanga, Y llegaste tú, un popurrí de sones de esta región, así como El Corrido de Mazatlán, durante esta melodía los integrantes de la agrupación fueron los encargados de dar a conocer el jersey oficial, así como el de visitante.

Gira monumental. Al término del espectáculo la banda fundada por Don Cruz Lizárraga habló con los medios de comunicación presentes para compartir su entusiasmo por sumarse en el apoyo al club de futbol, así como responder otros cuestionamientos.

Geovanni Mondragón y Ricky Yocupicio, vocalistas expresaron la importancia de que los sinaloenses, particularmente los mazatlecos apoyen a su equipo y se dijeron aficionados al balón pie.

Sobre el primer concierto virtual que ofrecieron el pasado sábado a través de una plataforma, Ricky dijo que les fue muy bien y que pretenden hacer otro, en otro escenario y al que les gustaría invitar a otros artistas.

La invasión es el nombre de la gira sin precedentes que tenían inicialmente programada para el mes de agosto y septiembre, y que arrancaría en Texas. En ella se presentarían junto a artistas del mariachi, del norteño y de banda, contó Geovanni, sin embargo ante el rebrote de coronavirus que ha habido en diversas ciudades de Estados Unidos es que esas fechas se han tenido que mover y aún no se pueden reprogramar.

Los cantantes hicieron un atento llamado a las personas para que se cuiden, porque solo así es como se podrá controlar la contingencia que prevalece y que impide que muchos puedan laborar, como es el caso de los artistas.

La incertidumbre sobre cuándo podrán volver a los escenarios hace que la banda pudiera hacer el espectáculo planeado para esa gira, pero de manera digital.

Como parte de “las nuevas maneras de trabajar de nosotros y ahorita no podemos tocar los escenarios. Algunas agrupaciones estuvieron pisando estados de Estados Unidos y ya no volvieron, por lo mismo que se está cerrando todo otra vez. Así que hay que buscar la manera de como sobrevivir en esta pandemia”, dijo Mondragón a EL DEBATE, mientras que Yocupicio agregó que “hasta que los gobiernos nos digan que ya se acabó esta onda, hasta ahí es donde nosotros vamos a poder agendar nuestras fechas, por lo pronto no tenemos ninguna fecha concretada, ni sabemos cuándo vamos a volver”.