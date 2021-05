"Estoy a lágrima viva", Chuyita Lizárraga reacciona a presentación del libro de banda El Recodo

México. Banda El Recodo de don Cruz Lizárraga, intérprete de grandes éxitos musicales como Te presumo, presentó en la UAS su libro Banda El Recodo 80 años de trayectoria entre amigos, como parte del Festival Internacional Universitario de Cultura 2021.

A través de un comunicado de prensa, la Uas comparte a DEBATE que la presentación del libro se realizó a través de un enlace en vivo y se dio a conocer que Manuela Mitchel Elizalde y Homar Arnoldo Medina Barreda son los autores del libro.

"Estoy a lágrima viva", comenta Chuyita Lizárraga, directora general de banda El Recodo respecto al tener entre sus manos el libro que es uno más de los sueños profesionales que ha tenido la agrupación sinaloense.

Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la UAS, estuvo presente en la confrrencia y dijo del libro que es excelente, recoge vivencia de la agrupación a través de los años y recomienda al público tenerlo entre sus libros a leer.

Alfonso Lizárraga, líder de Banda El Recodo, también estuvo presente en la presentación de anda El Recodo 80 años de trayectoria entre amigos, y expresó que como sinaloense se siente orgulloso de este trabajo.

Doña Chuyita Lizárraga, madre de Poncho, vía telefónica se mostró emocionada por ver realizado este proyecto, uno de los muchos sueños que ha tenido la agrupación a través de los años y hoy ve realizado.

Las palabras me faltan y ustedes lo saben, soy personas de muy pocas palabras, de muchos regaños, pero no de hablar así en público... aquí tengo mi libro, me lo entregaron apenas hoy en la mañana, y desde que me lo entregaron estoy a lágrima viva”.