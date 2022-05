Banda El Recodo sigue en el gusto de la gente; logra reunir a 100 personas

Banda El Recodo sigue demostrando por qué se ha denominado “La Madre de Todas las Bandas”, ya que tuvo un inicio de mes espectacular al sumar durante las cuatro presentaciones que realizó el fin de semana pasado por importantes plazas de la República Mexicana más de 100 mil espectadores.

Conquistan Puebla

El inicio de sus exitosas presentaciones fue en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, el mismo día y lugar donde hace 160 años el Ejército Mexicano derrotó al Ejército Francés, pero ahora, “la batalla” musical la ganó El Recodo al reunir un “ejército” de más de 20 mil seguidores que los aclamaron en la Plaza Cívica de la Victoria y que disfrutaron su impresionante producción llena de luces, sonido, video y mucha música.

Para el 6 de mayo, la banda comandada por Alfonso Lizárraga se dirigió a otra histórica ciudad para estar en una de las ferias más famosas de México y del mundo, la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, donde más de 17 mil personas acudieron a verlos en el Foro de las Estrellas, para cantar y bailar a ritmo de los temas No me sé rajar, Dime que me quieres, Pena tras pena, Acábame de matar y Que te ruegue quien te quiera, entre muchas más.

El éxito continúa

Tras el arrollador éxito, el tour no paró ahí. El sábado 7, la agrupación se trasladó hasta el Estado de México para engalanar y poner el toque festivo a la Feria de San Isidro Metepec 2022, y al igual que en sus dos anteriores presentaciones, una multitud los esperaba para disfrutar su colorido espectáculo. En esta ocasión, más de 30 mil personas les aplaudieron en el recinto ferial de este municipio mexiquense.

Y para cerrar con broche de oro, esta inolvidable jornada, la Banda El Recodo, de Cruz Lizárraga, tuvo una memorable presentación en la Feria Manzanillo 2022, en Manzanillo, donde 29 mil 600 personas la recibieron de manera increíble ya que, además de que no paraban de bailar, de corear sus canciones e incluso hasta de llorar con sus temas románticos, la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, les entregó un reconocimiento por estar en esta ciudad, que precisamente, ese día cumplió 168 años de haberse constituido como Municipio libre y soberano, y 174 años de haberse constituido como puerto de altura y cabotaje.“Así que el día de hoy (8 mayo) estamos de fiesta, y qué mejor que con la mejor banda de México, El Recodo”, compartió la alcaldesa de aquel municipio.

La banda fundada por don Cruz Lizárraga realizará una serie de presentaciones también con Julio Preciado en la Arena de Ciudad de México el próximo mes de noviembre.

También recorrerán ciudades de Estados Unidos, entre ellas, Marshalltown, en el condado de Marshall, el 11 de junio.

Así que toda la comunidad hispana tendrá la oportunidad de gozar el arrollador éxito que sigue manteniendo la banda en más de 80 años de trayectoria sobre los escenarios.