Banda Fortuna abrió las puertas del Regional Mexicano a más bandas

Escuchen esto, Banda Fortuna con "B de bueno" nos dicen, "Sigo de pie" y "De aquí ya no me muevo". A base de arduo trabajo y con el talento musical de cada uno de sus integrantes y de todo el equipo detrás de ellos, esta carismática banda sinaloense se ha logrado posicionar entre las agrupaciones del momento en el regional mexicano.

"Definitivamente el esfuerzo, la dedicación y perseverancia es lo que te hace llegar, a veces un poquito de suerte es parte de muchos éxitos también en la vida, pero la suerte no le llega a quien se queda en su casa, eso me lo dijo un amigo y lo tengo bien valorado; el éxito le llega a quien lo busca, y nosotros, no es por presumir, pero sí le hemos buscado mucho como debe de ser, y la verdad nos ha resultado, escenarios importantes, canciones importantes", comentó Miguel Ángel Romero, uno de los vocalistas de Banda Fortuna.

Banda Fortuna es un proyecto que nació en Guamúchil, Sinaloa. Foto: cortesía Little Moon Music

Banda Fortuna, que durante el año pasado tuvo y disfrutó muchas fortunas, lanzará su nueva canción de la autoría de Luciano Luna, "El atrabancado", que estará disponible en las plataformas digitales de música, el primer tema que estrenarán este año. "Para todos los atrabancados, yo sé que se van a identificar con este tema, para la gente brava que le gusta pistear pero que además le gusta a la antigüita la serenata, ya se está cocinando el video, las locaciones ya las estamos detallando", señaló Chan Espinoza.

Sobre las fortunas que tuvieron en el 2019, podemos mencionar el posicionar dos temas en la lista de Billboard ("El malo" y "Sigo de pie"), haberse presentado con gran éxito en el Microsoft Theater de Los Ángeles, en la ciudad de Chicago y Miami, Florida.

Para destacar el año anterior nuestras visas aprobadas, fue lo que más esperábamos, pudimos visitar a nuestra gente de la Unión Americana, la verdad bien contentos.

"Teníamos una expectativa muy bonita y la verdad la rebasamos, la gente nos recibió muy bien, aceptó muy bien la música de Banda Fortuna, y la verdad que si el sello lo teníamos aquí bien plasmado, allá la gente quedó encantadísima y nosotros también", recalcó Miguel Ángel. La banda sinaloense, que trabaja de la mano con el maestro compositor Luciano Luna y su compañía Little Moon Music, ya tiene fechas de shows para Estados Unidos, "para seguir por allá complaciendo con la música nuestra".

Banda Fortuna saldará una deuda que tiene con el público de casa; el año anterior en las fiestas del Carnaval Guamúchil dejaron al público "picado". Este año regresan con todo a las fiestas más esperadas en la tierra de Pedro Infante, "a ponerse bien atrabancados", expresaron entre risas. “En estos carnavales se espera una muy buena fiesta, gracias por el espacio, gracias a toda la gente que nos pidió para el Carnaval, por la oportunidad de traer nuestra música nuevamente, Guamúchil es nuestra casa, hemos tocado en escenarios muy importantes pero no hay como presentarse en su casa, aquí en Guamúchil, Sinaloa".

No se pueden perder ese día tan importante para nosotros, lo que se quedó pendiente el año pasado, este año lo vamos a desquitar, si Dios quiere, vamos a pistear, vamos a llorar también, porque hay canciones de todo un poco.

Parte de los integrantes de Banda Fortuna de visita en El Debate de Guamúchil. Foto: Matías Rodríguez

"Vamos a bailar, habemos muchos solteros, así que disponibles" manifestó Miguel Ángel. Banda Fortuna se presentará en:

Viernes 21 de febrero en el Carnaval de Guamúchil.

Sábado 29 de febrero en el Carnaval de Guasave.

Lunes 2 de marzo en el Carnaval de Angostura.

Otra fortuna que tuvieron anteriormente fue estar por primera vez en el escenario de La Musa Awards (galardones otorgados por El Salón de la Fama de los Compositores Latinos), evento que se llevó a cabo en Miami, Florida, donde acompañaron a Luciano Luna, quien recibió el Premio Conquistador. La agrupación considera que abrieron las puertas al regional mexicano para que más bandas puedan asistir, "que tú lleves las raíces de la música sinaloense hasta Miami y hacerlo de esa manera, la verdad que estuvimos muy contentos", agregó Chan Espinoza.

Banda Fortuna agradece a todos sus fans por su incondicional apoyo. Foto: Matías Rodríguez

El 2019 fue un año satisfactorio para Banda Fortuna y las metas para este año están más que latentes. "Estuvimos en partes donde nos llena de mucho orgullo y sabemos que sí pudo el año pasado tocar en esos escenarios, este años será el doble o a la mejor hasta el triple si Dios lo permite".