Banda La Ejecutiva buscará hoy su primer Latin Grammy

La carrera musical de Banda La Ejecutiva cada vez va más en ascenso, y es que recientemente fue nominada a los Latin Grammy 2020, en la categoría de Mejor Álbum de Música de Banda, con Te encontré. La gala de premiación se transmitirán hoy jueves 19 de noviembre a través de manera online. La noticia que tiene bastante contentos a todos los integrantes de la agrupación, también fue una gran sorpresa para ellos, sin embargo, esperan con fe que los resultados de la premiación sean favorables. En entrevista vía telefónica para EL DEBATE, Álex Villarreal, conocido como el Borrego, quien es uno de los tres vocalistas de Banda La Ejecutiva, nos compartió su sentir sobre esta nominación, así como de los próximos proyectos que tiene la agrupación.

¿Cómo se sienten por esta nominación al Latin Grammy?

Bastante contentos, porque pese a que ha sido un año muy difícil, esta nominación viene a inyectarnos un poco de fe. La noticia de que estábamos nominados me la mandaron a mí y yo se las compartí en el grupo de whatsapp a mis compañeros y lo que te puedo decir es que nos tiene muy emocionados. Fue una noticia muy bonita dentro de todas las malas que hemos recibido este año y esperemos que los resultados nos favorezcan, aunque sabemos que es algo difícil, pero tampoco imposible.

¿Qué detalles puedes compartir del álbum con el cual están nominados?

Te encontré es un disco muy variado, hay temas de grandes amigos, como Horacio Palencia, Jesús Caballero, Iván Gámez, Tres de Copas y Luis Carlos Monroy, entre otros. Abarca varios géneros como balada, rancheritas y cumbias. Este álbum tiene temas para todos los gustos, aparte que es nuestro primer disco dentro de la compañía Universal y nos ha dado una satisfacción muy agradable a todos nosotros.

¿Cómo han sido estos 7 años en la música para Banda La Ejecutiva?

Efectivamente acabamos de cumplir 7 años en agosto y para nosotros fue un festejo algo agridulce, porque generalmente tratamos de hacer algo o lo festejamos con nuestras fans. Incluso hubo un año que un medio de comunicación nos festejó con un pastel en Guadalajara, pero lamentablemente este año lo tuvimos que festejar cada quien en nuestra casa.

Banda La Ejecutiva orgullosa de su primera nominación al Latin Grammy/ Foto: Instagram Banda Ejecutiva Oficial.

Particularmente este 2020, un año marcado por la pandemia, ¿cómo lo vivió Banda la Ejecutiva?

Ha sido difícil para todos, y me refiero de manera general a todos los compañeros músicos, porque no sabíamos muy bien de qué se trataba esto, pero nosotros los músicos de Banda La Ejecutiva estuvimos muy al pendiente de las redes sociales. Precisamente nos tocó en plena pandemia el lanzamiento del disco, que fue en mayo y con todo esto, los músicos se tuvieron que ir a sus casas, porque muchos de ellos son de Oaxaca y Nayarit. La pandemia lamentablemente sigue y esperemos que la autoridades y los expertos tengan identificados los lugares de más contagios y que con algunos cuidados se pueda abrir un poco el panorama de la música.

¿En qué nuevos proyectos está trabajando Banda La Ejecutiva?

Luego de los premios Latin Grammy vamos a entrar al estudio de grabación para grabar temas nuevos de lo que será nuestro próximo álbum para el 2021. Esperemos que todo salga bien y que sea igual de bueno como este que tenemos y desde luego que nos dé la oportunidad de ganar un premio. También tenemos mucha fe en que pronto podamos ir a Estados Unidos.

¿Qué le puedes compartir a la gente que siempre los ha apoyado?

Primero que nada, agradecerles por todos estos meses que han estado ahí, por enviarnos video y saludos. Esperemos que pronto podamos estar de regreso en sus fiestas, porque a nosotros nos gustan mucho las fiestas en los pueblos. Que no se desesperen y no pierdan la fe en que muy pronto podamos llevarles más música.