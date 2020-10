Banda La Ejecutiva, elegantes en el escenario y finos con las letras de sus canciones

La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación brindó un faro de esperanza a todos los integrantes de Banda La Ejecutiva, al nominarlos para los Latin Grammy 2020. Cuando la noticia fue compartida entre la agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa, cada uno de sus integrantes reaccionó de diferentes maneras. Eduardo Leyva, uno de los vocalistas de la banda, al enterarse de esta nominación dio saltos de alegría, gritó de la emoción. En una charla con Debate señaló que el poder estar cantando ante su público, los había mantenido desanimados en estos meses de confinamiento social, pero esta noticia, le ha alegrado estos tiempos de pandemia.

Banda La Ejecutiva fue nominada a los Latin Grammy 2020 en la categoría Mejor álbum de música de banda, gracias al extraordinario y fascinante trabajo que hicieron en su producción discográfica Te encontré. Cabe mencionar que en dicha categoría también están nominados Chiquis Rivera, La Séptima Banda, Banda Lirio y La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho.

"Nos sentimos muy contentos, emocionados por esta nominación, para Banda La Ejecutiva, para cada uno de nosotros es un aliciente muy grande y más en el año que estamos viviendo, para la industria de la música ha sido un año muy difícil y tener esa velita, ese regalito para decir 'no todo es malo', al darnos esta noticia volvimos agarrar energía, que por primera vez Banda La Ejecutiva esté nominada a un premio de esta categoría se siente muy bonito, si ganamos o no es aparte, pero esta nominación se siente de lo mejor", comentó el vocalista Alex Villarreal.

Por su parte el vocalista Uriel Osuna contó que la vida de un músico no es fácil, "y en cambio aquí estamos, una noticia como esta llegó a alivianarnos, a cambiarnos el semblante, volver a tener fe porque con esto que pasó varios nos desmotivamos, ya tenemos mucho sin trabajar, ya queremos volver y con esta noticia, recargamos pila".

Sobre el álbum "Te encontré", por el cual fueron nominados a los Latin Grammy 2020, Banda La Ejecutiva trabajó en esta producción discográfica por dos años. Algunas de las canciones que grabaron les gustaban y otras no; al final quedaron en el álbum las canciones que debían quedar.

"Los invitamos a que escuchen el disco, tiene de todo, para bailar, para cantar, para llorar, para dedicar, amor, desamor, cumbia, yo sé que si se ponen a escucharlo se van a entretener, les va a gustar y lo van a querer volver a poner y poner, a mí en lo personal, no porque esté en la banda, me gusta mucho, queremos invitar a toda la gente que no lo ha escuchado a que lo hagan, nada pierden escuchando cosas nuevas", manifestó Uriel Osuna.

Sinaloa es un gran semillero de talento musical y Banda La Ejecutiva no es la excepción, una agrupación que se distingue principalmente "mucha gente nos lo ha hecho saber, es nuestra manera de vestir, eso es en la manera física", señaló Alex Villarreal, agregando que "en la manera musical tratamos que, así como nuestro nombre es Ejecutiva, tratamos de enfocarnos mucho en las letras, hacer unas letras finas, de repente nos preguntan si cantamos muchos corridos, a lo mejor en vivo sí, pero lo que nosotros queremos proponer en nuestra música, es un poco de letras finas, algunos medios nos han nombrado como la Banda más elegante de México y la neta ni nos las creemos".

Banda La Ejecutiva ha vivido tiempos de incertidumbre y ansiedad

La agrupación del Regional Mexicano espera volver a los escenarios a finales de este año, con unos eventos programados en Michoacán y Jalisco, esperando poder llevarlos a cabo siempre y cuando la pandemia lo permita. Y sobre cómo está contingencia sanitaria les ha "pegado", Alex Villarreal dijo a manera de broma: "platicando con todos nuestros compañeros, nos ha pegado muy duro en que ya no nos van a quedar los trajes cuando regresemos a trabajar".

Los integrantes de Banda La Ejecutiva han pasado por varias etapas durante esto meses: "primeramente la incertidumbre si vamos a regresar o no, porque es una realidad, nosotros queremos regresar, se está haciendo todo lo necesario para que regresemos, sentimos y estamos conscientes que la industria de la música donde hay más gente, estamos en lo último de la fila, es donde más nos ha pegado y lo otro en lo psicológico, estar pensado que vamos a hacer, obviamente lo económico también nos pegó bastante, buscamos alternativas como ponernos a trabajar en otro lado, compañeros se pusieron a vender comida".

Pero siempre no dejando a un lado nuestra música, diciéndole a la gente que aquí estamos, mostrándole cosas en las redes sociales, tratando de volvernos un poquito youtubers, subiendo cosas de nosotros, propuestas.

Por otra parte, la agrupación sinaloense promociona el tema "Ojalá te enamore", un adelanto de lo que vendrá en su nuevo álbum. "Un tema muy bonito, pero a contraparte de lo que era el disco anterior, es un poquito más dolido, nos ha pasado que terminamos (una relación) y le deseamos lo mejor a nuestra ex pareja aunque nos duele y eso nos rompa el corazón", compartió Eduardo Leyva.

Vamos a seguir trabajando en más material para toda la gente, no hemos podido estar trabajando de forma física, pero seguimos trabajando en las plataformas digitales, estamos preparando el nuevo disco, nuevas propuestas para todo el público y seguir reforzando lo que es Banda La Ejecutiva, para regresar con todas la fuerzas.

Banda La Ejecutiva se dice halagada de que amigos del medio, periodistas, músicos y locutores que están inscritos a la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, votaran por ellos para ser nominados a los Latin Grammy 2020: "se dieron el tiempo para escuchar los temas (de su álbum "Te encontré") y se dieron cuenta de que está bien hecho, nos sentimos muy halagados", resaltó Alex Villarreal.