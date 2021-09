Banda La Prendida rinde tributo a Sinaloa con Ni a punta de pistola

Hace poco más de un año y medio, escuchar música en directo en recintos cerrados era una actividad cotidiana. Sin embargo, la llegada de la pandemia transformó por completo nuestro día a día.

La expansión del nuevo coronavirus ha supuesto el mayor reto sanitario y científico, pero también económico y social, al que se ha enfrentado la humanidad en décadas, pero conforme ha pasado el tiempo, los eventos con público han regresado. Y quienes ya se encuentran preparándose para el retorno a sus presentaciones son los integrantes de banda La Prendida, la cual está homenajeando a Sinaloa con uno de sus materiales discográficos, detalló en entrevista con EL DEBATE Daniel Mendoza.

Los detalles

Mendoza, vocalista de la agrupación, compartió que el material se llama, Tributo a Sinaloa, el cual costa de 15 temas, los cuales se han quedado en el recuerdo de las personas con el paso de los años. Dijo que el público va a quedar encantado ya que es un disco variado, con temas románticos, rancheras, cumbias y algunos corridos.

El joven cantante aplaudió la decisión de la banda para rendir esta pleitesía a la entidad, ya que algunos de sus colegas se han dedicado a hacer homenajes a otros importantes cantantes, entre ellos, Juan Gabriel, José José, Vicente Fernández o José Alfredo Jiménez, sin embargo, a ellos les pareció más pertinente reconocer a la música sinaloense, a la propia gente de este estado, acción que ha sido bien recibida por sus fanáticos.

Mendoza también habló de otra producción que están promocionando, que se titula, Ni a punta de pistola, compuesta por Salvador Aponte, integrante del grupo y que revela la historia de una relación amorosa que termina a causa de una infidelidad por parte de la chica, la cual, al poco tiempo se arrepiente y quiere regresar con él, y es cuando le dice que, “Ni a punta de pistola”.

Vocalistas de la agrupación

Retorno a los escenarios

Daniel espera que ya para finales de octubre o principios de noviembre, sus visas de trabajo en Estados Unidos queden liberadas para ya retornar con sus presentaciones en la Unión Americana, ya que considera que es una de las plazas más importantes, por cómo ha tomado relevancia la música de banda en aquel país.

Destacó cómo las personas los reciben con mucho cariño en estados del sur de nuestro país.

La gente de allá (Estados Unidos y sur del país), como que tiene mucha sed, mucha hambre de música; de que gente de su país vaya y les lleve ambiente con otro tipo de género”, dijo entusiasmado el joven artista.

El vocalista de banda La Prendida, que cuenta con cinco años de carrera artística y con tres discos de estudio, lamentó que aún acá en México no tengan fechas programadas, ya que las que tenían tuvieron que cancelarse por causa de la pandemia, situación que no saben para cuando se pueda regular. Mendoza expresó como a pesar de la crisis de salud han podido salir avantes haciendo música, creando miniconciertos in live para que las personas no se olviden de ellos, y desde luego, hacer más ameno el encierro con sus temas.