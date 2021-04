Banda Los Sebastianes, "Sin miedo al éxito" y sin perder la humildad

Cada lanzamiento tiene un por qué y en el caso de "Sin miedo al éxito", el nuevo EP de Banda Los Sebastianes, motivan con su música a todas las personas que diariamente tiene que corretear la chuleta, como coloquialmente se dice. Armando Celis "Chocomilk", vocalista de esta sensacional agrupación del Regional Mexicano, compartió en una amena charla con Debate, que "Sin miedo al éxito" es "un tema que la verdad es muy motivador, una frase que se hizo famosa en la pandemia".

Además de usar dicha frase para nombrar a su nuevo EP, también la usaron para el título de una de las siete canciones que conforman esta producción discográfica, ya disponible en todas las plataformas digitales de música.

"La usamos nosotros en una canción para motivar a todos nuestros paisanos, a toda nuestra gente que de una u otra manera sale a corretear la chuleta como decimos vulgarmente, a buscar el pan de cada día con los problemas que hay, tanto de pandemia como de competencia".

El sol sale para todos, con fe y con ganas, con ese ímpetu de salir adelante, sin miedo al éxito, vamos arriba, todos podemos.

Esta nueva producción discográfica de Banda Los Sebastianes, originaria de Mazatlán, Sinaloa, incluye temas muy variados de talentosos compositores de Sinaloa y Monterrey, como "Imagina" de la autoría de Luciano Luna y Walter Gaxiola (vocalista de Decreto Norte); el cover "Media vida" de Benjamín Sánchez, la cumbia guapachosa "Búsquense un feo" de Salvador Aponte.

El tema principal del EP, "Sin miedo al éxito" compuesto por Saúl Plata, "está sonando en México, Estados Unidos y Centroamérica, poco a poco escalando los primeros lugares", señaló Javier Larrañaga, nuevo vocalista de Banda Los Sebastianes.

El más reciente sencillo "Mira cómo me dejaste" de Romeo Beltrán, es una canción por la que la agrupación apostó mucho. "Salgo como vagabundo (en el video musical)", manifestó Andrés Padilla, vocalista de la banda, "me dejaron y ando muy mal la verdad, tuve la fortuna de interpretar este tema, a todos nos han roto el corazón y ni modo que no nos quede o que no nos quedó en algún momento".

Sobre el EP el joven músico resaltó: "se viene con todo y Banda Los Sebastianes lo que busca es siempre superarse con cada producción"; también se incluyen las canciones "Mi trokita" y "Tú muy bien". La agrupación sinaloense agradeció a todos los compositores "por su confianza, quienes siempre están mandando su inspiración para que nosotros la sintamos y la hagamos a nuestro estilo".

Banda Los Sebastianes ha sabido como ganarse su merecido éxito

Y como dicen en su nuevo EP, Banda Los Sebastianes no tienen miedo al éxito, sino todo lo contrario. Han sabido como lograr ese añorado éxito y reconocimiento internacional, sin perder esa humildad, carisma y chispa que los ha caracterizado desde el día uno.

El éxito, comentó Andrés Padilla, le ha dejado muchas satisfacciones, como por ejemplo, el simple y sencillo hecho de ir a un lugar y que la gente los apoye incondicionalmente, que los fans escuchen a todo volumen su música en sus autos. "Que vayas a cualquier lugar y que te conozcan, yo creo que es algo muy bonito, porque es por lo que nosotros trabajamos".

Es lo que buscamos nosotros día con día, llegar al corazón de todos y cada uno de ustedes con nuestra música, con cada canción, con cada letra, con cada sonido que hacemos llegarles, es bonito nosotros poder representar nuestros sentimientos a través de una canción.

Por su parte Javier Larrañaga, nuevo integrante de Banda Los Sebastianes, se dijo muy contento de pertenecer a las filas de la agrupación, "con todas las ganas de trabajar, muy emocionado de poder compartir el escenario con mis compañeros y a echarle todos los kilos".

Javier Larrañaga tiene 24 años de edad. Nació en Laredo, Texas y fue criado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. "Está joven, soltero, guapo, bombón, chulo, hermoso, solamente digo lo que las mujeres dicen", expresó Armando Celis "Chocomilk".

Pero Banda Los Sebastianes no tiene gran gozo solamente por el lanzamiento de su nuevo EP "Sin miedo al éxito" y por tener a un nuevo integrante entre sus filas, sino también por su regreso a los escenarios. La agrupación sinaloense se encuentra de gira por varias ciudades de la unión americana. "Estábamos sedientos de compartirles la música a nuestra gente, ir a los shows, subirnos al escenario y compartirles a todos lo que es la música de Banda Los Sebastianes, nos sentimos privilegiados", resaltó Andrés Padilla.