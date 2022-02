Banda MS: Boletos para el concierto en la Arena Monterrey y Arena CDMX

México.- La Banda MS ha anunciado a través de sus redes sociales oficiales la preventa de boletos para sus conciertos en CDMX, Guadalajara y Monterrey, causando una gran emoción entre su público ¿Cuánto cuestan los boletos para sus presentaciones?

Este 22, 23 y 24 de febrero arranca la preventa exclusiva para clientes de Banco Azteca en Ticketmaster para las fechas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; los costos de los boletos van desde los $420 pesos mexicanos hasta los $4,320.

Banda MS se presentará en vivo en la Arena CDMX de la Ciudad de México el 27 de mayo del presente año; el 03 de junio en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el 10 de junio en la Arena Monterrey en la ciudad de Nuevo León.

La agrupación de música de banda sinaloense pisará grandes escenarios para deleitar a su público con sus más grandes éxitos, en donde se pueden destacar canciones como 'La casita', 'El color de tus ojos', 'Me vas a extrañar', 'Mi razón de ser', 'Por mí no te detengas', 'Las cosas no se hacen así' y 'Mi mayor anhelo', por mencionar algunas.

Asimismo, tendrán como invitado especial a Edén Muñoz, que seguirá en planes de su debut como solista luego de su salida de Calibre 50. De momento se desconocen las canciones que estaría tocando el cantautor mexicano.

Los fanáticos de la Banda MS viven una fuerte emoción tras darse a conocer las fechas oficiales para los más grandes escenarios de México, en donde harán de las suyas con su público y seguramente ofrecerán un espectáculo de lujo, tal y como lo han hecho a lo largo de su carrera.

