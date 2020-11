Banda MS, Snoop Dogg y Becky G presumen reunión y proyectos

Los que están más que felices son los integrantes de la Banda MS, esto luego de que al fin pudieron estar frente a frente con el reconocido rapero estadounidense Snoop Dogg, con quien grabaron vía remota (por la situación de pandemia que se ha vivido desde los primeros meses de este 2020) el tema Qué maldición.

La melodía cuya letra es producto de una coautoría entre Pavel Ocampo (integrante de Banda MS), Omar Tarazón (miembro del grupo Los 2 de la S) y el propio Snoop Dogg, ha roto paradigmas en cuanto a las fusiones del género regional mexicano con el hip hop y rap. Qué maldición además ha acaparado la atención en la industria musical y entre el público por el éxito que ha representado en listas de popularidad.

Quieren más. Pese al gran logro que ha representado esta primera colaboración entre la agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa y el intérprete nacido en Long Beach, California, desafortunadamente la banda y el solista no habían podido grabar juntos un videoclip oficial para la canción. Solamente con ayuda de animación a cargo de Renzo Novelli se había lanzado, el pasado 30 de abril, una propuesta de video en la plataforma de música y videos YouTube, producción que rebasa los 61 millones de reproducciones.

Pero deseosos de dar el siguiente paso y dar vida al video que la melodía merece, este 11 de noviembre Sergio Lizárraga, líder de la Banda MS, así como los vocalistas Oswaldo ‘Walo’ Silvas y Alan Ramírez viajaron a Los Ángeles, California para reunirse con el intérprete de Drop it like it’s hot y ahora si grabar el videoclip para Qué maldición. Lo anterior según la información que compartieron en sus plataformas sociales oficiales los cantantes y el empresario. Pero las sorpresas no terminan ahí, pues además en las instantáneas, difundidas a través de la cuenta de Instagram de Sergio Lizárraga y en los perfiles oficiales de Banda MS, se ha sumado la cantante Rebbeca Marie Gómez, conocida artísticamente como Becky G, lo que da pie a pensar que estará planeando una colaboración con los antes mencionados.

Sergio Lizárraga de Banda MS, Becky G y Snoop Dogg juntos/ Foto: Instagram Sergio Lizárraga.

“Se vienen cosas ufff”, escribió Sergio Lizárraga en Instagram junto a la foto en la que está acompañado por Snoop Dogg y Becky G. En una segunda instantánea se ve de nueva cuenta al líder de la agrupación mazatleca, pero ahora en compañía de los dos vocalistas de la banda y con la intérprete de Mayores y Sin Pijama. "Entre la Maldición, nos cae una Bendición @iambeckyg @alanmsoficial @walo_ms07oficial @bandamsoficial", fue el mensaje que acompañó la publicación de Lizárraga.

Intereses previos. Cabe recordar que a mediados del mes de enero, en rueda de prensa celebrada en Mazatlán, Sinaloa la agrupación sinaloense ganadora de Premios Billboard, Spotify y más, había dado a conocer un concierto internacional que se celebraría el mes de abril de este 2020 y donde compartirían escenario con Becky G, Nicky Jam y otros artistas invitados. Sin embargo la pandemia y la cancelación de eventos impidió hacer posible ese espectáculo que tendría como sede el Estadio Teodoro Mariscal. Ahora con un poco de apertura para poder viajar es que la Banda, que este mismo año formaría parte del famoso festival estadounidense Coachella, ha decidido por lo menos concretar el video de Qué maldición junto a Snoop Dogg y a aparentemente su primera colaboración con la exponente del género urbano, Becky G.