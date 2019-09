Banda MS conquista miles de corazones en Toronto y Nueva York

Nueva York.- Para la Banda MS, demostró que su límite es el cielo, y es que este fin de semana conquisto Toronto y Nueva York, superando con calificación sobresaliente una importante prueba en su carrera profesional al conquistar dos escenarios en los cuales, nunca antes se había escuchado el sonido de la tuba, el clarinete y la tambora.

El Sony Centre for Performing and Arts ubicado en la ciudad de Toronto, Canadá y en el Madison Square Garden de Nueva York, fueron los recintos en los cuales la Banda MS, puso una vez más el nombre de México muy en alto y logró convencer a un público diverso que, emocionado, acudió y aplaudió eufórico en cada una de estas presentaciones.

Las noches de los pasados días 6 y 7 de Septiembre la bien llamada “banda mas taquillera” refrendó su título y dejó un precedente importante en el ámbito de la música mexicana.

Foto: Cortesía Banda MS

Estas presentaciones tuvieron un gran significado para los integrantes de la agrupación, pues con ellas se agrega un eslabón más a su enorme cadena de éxitos y a su innegable innovación musical.

Fueron presentaciones históricas, eventos inolvidables para cada uno de los integrantes de la Banda MS. A éste respecto Alan Ramírez, vocalista, comentó: “Nos sentimos sumamente contentos, es algo difícil de expresar. Una experiencia inolvidable que se quedará guardada en nuestros corazones.

Ver cantar, aplaudir y emocionarse a todo nuestro público es un regalo que no tiene precio. Estamos muy contentos, dijo Oswaldo Silvas

Foto: Cortesía MS

Sin lugar a dudas, la agrupación atraviesa por un gran momento. Su música, su estilo y su show, son motivo de constantes comentarios en diversos medios. Miles de miradas están atentas a la carrera de la Banda MS, agrupación que se ha vuelto ejemplo a seguir para muchos pues son sinónimo de creatividad, frescura, versatilidad, pero sobre todo, son un ejemplo de unión y compañerismo.

Más sobre Banda MS

Surge en el año 2003 en Mazatlán, Sinaloa tomando las iniciales de su tierra natal para darle el nombre al grupo. Banda MS es sinónimo de estabilidad y proyección internacional. Siempre con los objetivos firmes, la agrupación se ha ganado el apelativo de “la banda mas taquillera”, un slogan que refleja el trabajo que se ha llevado a cabo a lo largo de más de 16 años de trayectoria musical.

Foto: Cortesía Banda MS

En Septiembre la agrupación dio a conocer el álbum “Con todas las fuerzas”, de la que se desprenden los sencillos: “Mejor me alejo” y “Por siempre mi amor”.

LA Banda MS, está catalogada por la prensa especializada como la agrupación más influyente en su género. El álbum “La mejor versión de mí”, que se lanzó al mercado en el mes de Abril del año 2017 se mantuvo en los primeros lugares de venta. De éste disco se desprenden los éxitos: “Es tuyo mi amor”. “Las cosas no se hacen así”, “El color de tus ojos” y “Tu postura”. En el 2018 nos presenta su producción titulada “Con todas mis fuerzas”, que incluye los éxitos: “Mejor me alejo” y “Por siempre mi amor”.

Foto: Banda MS

Es de las pocas agrupaciones que ha logrado posicionar de manera consecutiva 17 temas en el primer lugar de popularidad radial: “El Mechón”, “Mi razón de ser”, “Hermosa experiencia”, “No me pida perdón”, “Háblame de ti”, “A lo mejor”, “Piensálo”, “Sólo con verte”, “Me vaz a extrañar”, “Tengo que colgar”, “Es tuyo mi amor” , “Las cosas no se hacen así” y "El color de tus ojos”, “Tu postura”, “Mejor me alejo” y “Por siempre mi amor”.