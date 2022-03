Banda MS de Sergio Lizárraga, de los pocos latinos galardones en los iHeart Radio con "La Casita"

¡Honor a quien honor merece! Banda MS de Sergio Lizárraga fue galardonada en la reciente entrega de los iHeart Radio Awards 2022, ceremonia realizada desde el 2014, en la que se galardona a los artistas y canciones más escuchados en todas las estaciones de iHeartRadio, una radio por Internet propiedad de iHeartMedia. El evento se realizó en el Shrine Auditorium, en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

La agrupación originaria de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, México, fue merecedora del premio iHeart Radio en la categoría de "Mejor canción Regional Mexicana del año", por el tema "La Casita".

Cabe resaltar que la mayoría de estos premios son otorgados a músicos anglos, por lo tanto, Banda MS se suma a los pocos artistas latinos distinguidos con este reconocimiento.

"Son muy pocos los artistas latinos que son distinguidos con esta presea de trascendencia internacional", manifestó Lizos Music (compañía discográfica que representa a Banda MS) en un comunicado.

Una vez más, Banda MS se convierte en uno de los mejores y más influyentes artistas representantes de un género musical, que está acaparando la atención de un público variado y diverso.

Banda MS de Sergio Lizárraga nació en el 2003, tomando las iniciales de su tierra natal para dar nombre al grupo. En el comunicado, Lizos Music manifestó que la agrupación,"está escribiendo un capítulo muy importante en la historia de la música Regional Mexicana. Sus continuos logros y reconocimientos, los millones de visitas de sus videoclips, las ventas de sus discos y la constante programación de sus temas en las radios de México y Estados Unidos así lo demuestran".

Cabe mencionar que se han ganado el apelativo de "la banda más taquillera", que refleja el trabajo que se ha llevado a cabo a lo largo su trayectoria musical. Asimismo, Banda MS está catalogada por Spotify como "el artista mexicano más escuchado", con 872 millones de reproducciones en 2020.

Lista completa de ganadores de los iHeart Radio Awards 2022

Mejor canción cover (Categoría votada en redes sociales)

"Good 4 u" (Olivia Rodrigo) – Camila Cabello

Productor del año

Finneas

Compositor del año

Omer Fedi

Canción Dance del año

"Do it to it" – ACRAZE con Cherish

Artista Country del año

Luke Combs

Artista alternativo del año

Machine Gun Kelly

Disco alternativo del año

"Happier than ever" – Billie Eilish

Canción country del año

"If I didn’t love you" – Jason Aldean & Carrie Underwood

Canción R&B del año

"Leave the door open" – Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

Disco del año R&B

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

Artista R&B del año

Jazmine Sullivan

Canción Hip-Hop del año

"What you know bout love" – Pop Smoke

Artista Hip-Hop del año

Drake

Disco Hip-Hop del año

"The Off-season" – J. Cole

Premio iHeartRadio Trailblazer

Megan Thee Stallion

Canción de Rock del año

"Waiting on a war" – Foo Fighters

Artista Rock del año

Foo Fighters

Disco Rock del año

"Medicine at midnight" – Foo Fighters

Social Star del año (Categoría votada en redes sociales)

Bella Poarch

Mejor letra de canción (Categoría votada en redes sociales)

"All too well" – Taylor Swift

Mejor nuevo artista Pop presentado por Stifel

Olivia Rodrigo

Mejor nuevo artista Alternativo presentado por Stifel

Måneskin

Mejor nuevo artista de Rock presentado por Stifel

Mammoth WVH

Mejor nuevo artista Country presentado por Stifel

Lainey Wilson

Mejor artista nuevo de Hip-Hop presentado por Stifel

Yung Bleu

Mejor artista nuevo de R&B presentado por Stifel

Giveon

Compositor TikTok del año (nueva categoría) (votada en redes sociales)

Jax

Fotógrafo favorito del tour (Categoría votada en redes sociales)

Love on tour (Harry Styles) – Anthony PHAM

TikTok Bop del año

"Good 4 u" – Olivia Rodrigo

Mejor álbum de regreso (categoría nueva) (Categoría votada en redes sociales)

"30" – Adele

Mejor video musical (Categoría votada en redes sociales)

"Butter" – BTS

Mejor Army de fans (Categoría votada en redes sociales)

#BTSARMY – BTS

Artista mujer del año

Olivia Rodrigo

Artista hombre del año

Lil Nas X

Mejor dúo/Grupo del año

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

Mejor colaboración

"Stay" – The Kid Laroi & Justin Bieber

Canción alternativa del año

"Monsters" – All time low con Blackbear

Artista Dance del año

David Guetta

Canción del año

"Levitating" – Dua Lipa

Canción de Pop latino/Reggaetón del año

"Pepas" – Farruko

Artista Latino pop/Reggaetón del año

Bad Bunny

Álbum de Pop latino/Reggaeton del año

Karol G

Canción Regional Mexicana del año

"La casita" – Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Leer más: "Te dedicaré esta gira", Amanda Miguel, viuda de Diego Verdaguer, regresará a escenarios con su hija

Artista Regional Mexicano del año

Calibre 50

Álbum Regional Mexicano del año

"Eslabón Armado"

Mejor nuevo artista Latino presentado por Stifel

Grupo Firme