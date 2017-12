Banda MS emociona a los corazones de más de 20 mil fans

Por primera vez en su historia, la Banda MS de Sergio Lizárraga se presentó en la Arena Ciudad de México, foro en el que ofrecieron un emotivo concierto de tres horas ante más de 20 mil personas.

La agrupación mantenía la expectativa de cómo la recibirían, pues en la capital del país habían hecho conciertos en el Auditorio Nacional, por lo que no dejaron de agradecerle al público que hayan hecho posible una exitosa presentación.

Al tratarse de una ocasión especial, la agrupación presentó un nuevo “show” que incluyó una escenografía especial con pantallas gigantes en medio y arriba del escenario, que sirvieron además de entarimado elevado. En éstas se proyectaron pequeñas historias que tenían una conexión con las canciones y para celebrar su primera vez en la Arena Ciudad d México, los músicos lucieron un saco color vino que combinaron con camisa blanca y pantalón negro.

La fiesta comenzó con “Se va muriendo mi alma” y “Me vas a extrañar”, que fueron aplaudidas y coreadas de principio a fin, y tras estas canciones, Oswaldo Silvas, uno de los vocalistas se dirigió al público.

La velada continuó con “Es tuyo mi amor”, y en las pantallas se proyectó a una chica que recibe la llamada de Alan Ramírez y le dedica “Mi razón de ser” y “El patrón”. La dinámica con el público nunca paró, por ello “instalaron” un gritómetro” que elegía la siguiente canción de acuerdo a lo fuerte de los gritos, y fue “Qué bendición” la elegida para ser interpretada.

A esta le siguieron “De haber sabido”, “Piénsalo”, Pásame un bote”, “Cacahuates pistaches”, “Si te dejo de querer”, “A mi también me vale”, “Hermosa experiencia”, “Háblame de ti” y “A mi me está doliendo”. La energía del público se desbordó en todo el “show” e incluso muchos de los temas fueron cantados sólo con el público, como en “El color de tus ojos”, “Excepto a ti”, “No me pidas perdón”, “Qué fuimos”, “Mi olvido” y “Ayer la vi por la calle”.

Tras un receso, en la pantalla apareció Oswaldo y Alan para interactuar con el público en lo que se cambiaban de ropa por un saco blanco y camisa negra e interpretar así “Tengo que colgar”. De nueva cuenta se proyectó el “gritómetro” que escogió “Solo con verte”, y el momento del baile comenzó con “El sinaloense”, mientras se proyectaban imágenes del puerto de Mazatlán, y la noche continuó con “El mechón”, y “Me gusta su vieja”.

“Las cosas no se hacen así” también pudo escucharse en el foro y, en “A lo mejor”, la banda subió un niño que siguió la canción junto con ellos. Después de llevarlo con su familia, se pudieron escuchar “Mi mayor anhelo”, y “Me gustan los retos de amor”.

En una dinámica, la banda pidió al público que grabaran la canción “Tú postura” con sus celulares y después lo invitó a enviarlo a una dirección de correo electrónico, pues estos serán utilizados para realizar el videoclip oficial de dicho corte.

Después de dos horas y media de concierto, los integrantes de la Banda MS se despidieron, pero la gente no los dejó irse y sin abandonar el escenario cantaron “Por este amor”, “Mi gusto es”, “El rey”, “Acá entre nos”, “Me vas a extrañar” y volvieron a interpretar “El color de tus ojos”, con la cual dijeron adiós.

Con información de El Universal.

Susana Zabaleta se va de Unicable, y revela quiénes más...

El programa de televisión "SuSana Adicción", que se transmite por Unicable, sale del aire, así lo anuncia Susana Zavaleta, su conductora.

A través de su cuenta de Facebook, Susana aprovecha para mencionar la lista de los conductores que se van con ella.





"A ver, chamacos, todo en la vida tiene un principio y un fin. !Ay, que bueno, porque sino sería aburridísimo"...De lo único que estamos seguros es de los cambios, entonces hay que estar abiertos a los cambios", mencionó.



Después, la intérprete y conductora, desfiló frente las fotografías de los personajes que laboran en el canal y comenzó a decir quiénes quedarán fuera; Yordi Rosado "se va", el elenco de Netas Divinas "se van", René Franco, Pepillo Origel, Mauricio Castillo y ella.

Quien se queda es Moserrat Oliver.

"Me voy. Seis años, mil gracias. Los amo con pasión, locura y desenfreno. Gracias por esta oportunidad, estuvo increíble. Gracias por dejarme entrar en sus hogares y en sus cuerpos y sus almas y en su todo. Ahora voy a seguir entrando pero por otro lado", dijo.





En La Taquilla, René Franco, declaró que la salida de estos personajes, incluido él, se deben a los cambios que ha habido en Televisa.

La revelación que hizo Susana Zabaleta de José José.

La actriz Susana Zabaleta, siempre ha dado de que hablar y es que entrevista que le hacen, entrevista que causa polémica, la también cantante siempre opina lo que piensa y jamás se aguarda nada.

Hace unos días generó controversia al publicar en sus redes sociales el recibo de luz el cual le pedía pagar una cantidad bastante alta de dinero lo que genero el descontento de la soprana.



De nueva cuenta se encuentra en el ojo del huracán y esta vez por un error que cometió a través de su cuenta de Twitter pidió oraciones este domingo para José José, "El Principe de la Canción".



De hecho, la actriz reveló que el cantante se sometería a una cirugía.



Así lo escribió en su publicación: "Les pido una plegaria, una meditación, un agradecimiento al #PríncipedelaCanción. Mañana lo opera mi gran amigo y gran cirujano, el Dr. Chan, a las 9:00 am. Oremos por él, y por lo que nos ha dado".

No obstante, unos minutos después el "tuit" había sido borrado de su cuenta y no publicó otra cosa hasta la noche del domingo.



Cabe recordar que apenas el 3 de noviembre, la actriz Maribel Guardia difundió un video donde aparecía con el cantante y en la grabación el mismo José José aseguraba que se encontraba bien: "saludos a todos, estoy muy bien".

Por otro lado, hace unos días fue invitado especial en la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama del Futbol, donde su hijo interpretó la canción "El Triste".

EL ACOSO SEXUAL QUE SUFRIÓ ZABALETA.

Ahora que el productor de cine Harvey Weinstein es acusado por varias celebridades de haber sido acosadas sexualmente por él, la pregunta asalta: ¿Quién más podrá haber pasado por una experiencia similar?

Susana Zabaleta reconoce que ella también vivió una experiencia parecida a lo que las actrices de Hollywood están reportando.

“Me pasó una vez que hice un comercial muy famoso, hice la voz, acabé de hacerlo y le dije ‘me pagas o cómo le hacemos’, él me contestó ‘no, no te voy a pagar ahorita, vamos a cenar y luego te pago’. “Y le contesté, ‘¿y cómo para qué vamos a ir a cenar?’. ‘Sólo así te voy a pagar’, dijo él. Y no, nunca cobré ese dinero, nunca le dije a nadie, pero nunca fui a la cena y yo me sentí muy orgullosa de eso”, compartió por primera vez la cantante.

Según Zabaleta estamos en medio de una sociedad altamente misógina y es muy triste que aún haya ese tipo de prácticas en contra de las mujeres en todo el mundo.

Entre la ópera y el YouTube. Susana Zabaleta se une a las filas de los youtubers. La cantante abrió su canal de videos en donde abordará temas que le interesan a las mujeres de 50.

“No existe un canal en donde las mujeres de mi edad puedan decir, hablar, gritar, escupir, lo que sea”, comentó la también actriz.

Susana Zabaleta Ramos es originaria de Monclova, Coahuila ( 30 de septiembre de 1964), y es una soprano y actriz.

Su voz es de soprano de coloratura y con una extensión de voz capaz del do agudo y sobreagudo, hasta al menos Fa#6 demostrado en su versión de "Lovin' You".