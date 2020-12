Banda MS estrena sencillo con Snoop Dogg y Becky G

La Banda MS, de Sergio Lizárraga, estrenó ayer, Qué maldición, el nuevo sencillo versión remix que grabó con Snoop Dogg y Becky G. Los vocalistas de esta agrupación, Alan Ramírez y “Walo” Silva, compartieron detalles de esta segunda colaboración que Banda MS realiza con el rapero estadounidense, a través de una conferencia vía Zoom. Asimismo, dieron detalles de sus experiencias al trabajar con el famoso cantante de rap y de los próximos planes que tienen para el 2021.

El sencillo

Al inicio de la conferencia, Ramírez dijo que están muy contentos por los resultados que les dio este tema, el cual ha alcanzado 65 millones de vistas. Puntualizó también que el haber grabado con el rapero representa una gran responsabilidad para Banda MS y el video ha traído muchas cosas positivas para la agrupación. “Walo” aseguró que esta colaboración con Snoop Dogg va más allá de lo musical y en cuanto a la intervención de Becky G, fue algo bien pensado, ya que vino a darle un poco de frescura al tema.

Los vocalistas de Banda Ms Alan Ramírez y Walo Silva, vivieron una grata experiencia al grabar con Becky G y Snoop Dogg

Quieren más colaboraciones

El gran trabajo que ha hecho Banda MS al lado de Snoop Dogg ha tenido muy buenos resultados y prueba de ello es que repitieron una nueva colaboración, y no solo eso, sino que también están preparados para colaboraciones con más artistas de cualquier género musical. Alan Ramírez confesó que se sienten preparados para hacer un hit con cualquier artista y en su lista mencionaron los nombres de Vicente Fernández, Alejandro Fernández y Luis Miguel. “Walo” dijo que no están buscando ni forzando nada para que esto suceda, pero si las cosas se dieran, lo harían con todo el placer, ya que no le hacen el feo a nadie.

Agrupación que inspira

A lo largo de su trayectoria Banda MS ha sido una agrupación que ha inspirado a muchos de sus fans, pero también a otros cantantes, actrices y ahora hasta deportistas, ya que en días pasados circularon algunos videos en las redes sociales donde el equipo de Pumas utilizó como cántico de apoyo al equipo una estrofa de la canción, El color de tus ojos, de Banda MS. Ante este acontecimiento, Alan Ramírez expresó sentirse sorprendido de lo ocurrido con el equipo de Pumas y enterarse a través de los videos que le compartieron, que el entrenador del equipo y su cuerpo técnico siempre escuchan una canción de Banda MS antes de sus encuentros. Asimismo, expresó sentirse encantado, pues pese a que varios de los jugadores de Pumas no son mexicanos, aun así aceptaron el tema y el saber que tienen fans de todos lados los llena de orgullo.

Unión de talento y culturas

Para Banda MS, esta colaboración con dos grandes artistas como son Snoop Dogg y Becky G, viene a mostrarle al público que a través de la música se pueden unir varias culturas. En este sentido, Silva dijo que en estos tiempos tan difíciles se necesita precisamente la unión en las personas y en la música. Y que si algo distingue a Banda MS es pensar muy bien en las colaboraciones que realizan con otros artistas, ya que su música influye en otras culturas. Confesó que la cultura americana es muy importante y Becky G es una de las artistas que representan al pueblo mexicano-americano de la mejor manera.

Proyectos

Luego de este año tan difícil para todos, Banda MS espera que el 2021 sea un año en el que puedan regresar a la normalidad. “Walo” Silva indicó que planean visitar Colombia y Chile. Compartió además que a pesar de que tienen mucha fe en que todo esto pasará, también hay incertidumbre de cómo van iniciar el 2021, ya que están siendo lo mas paciente posible para que cuando se permitan los shows en vivo, sea lo más parecido a lo que han venido haciendo todos estos años. Adelantó que posiblemente en mayo del 2021 se concrete una fecha al lado de Snoop Dogg. Por último, el vocalista aprovechó para desearle a toda la gente una feliz Navidad y decretó con firmeza que el 2021 será un año de bendición y restauración para todos.