Banda MS grabará videoclip con Snoop Dogg Mazatlán y cantarían en Coachella

El ser pacientes, disciplinados, trabajadores, ver siempre hacia adelante y pensar en grande son las premisas que han hecho que Banda MS de Sergio Lizárraga pueda seguir consechando éxitos internacionales y rompiendo barreras musicales. A esto se puede sumar que las colaboraciones que han aceptado se dieron de manera orgánica.

'Walo' y Alan de Banda MS, en entrevista virtual con medios de comunicación nacionales.

La agrupación, que sacudió el pasado primero de mayo a la industria musical con el lanzamiendo de Qué maldición, su arrasadora colaboración con el rapero estadounidense Snoop Dogg, ofreció la tarde de este viernes 8 de mayo una videoconferencia con medios nacionales para hablar de lo que ha estado pasando en sus días de cuarente, los proyectos que están cocinando como un nuevo disco y la voragine que ha les ha traído el atreverse a fusionar el rap con la música de banda sinaloense.

Snoop en Mazatlán. Luego de saludar uno a uno a los miembros de la videoconferencia, entre los que estuvo periódico EL DEBATE, Alan Ramírez y Oswaldo 'Walo' Silvas, vocalistas de la banda mazatleca, iniciaron a responder la serie de preguntas. De entrada detallaron que la contingencia actual por la situación del Coronavirus Covid-19 los tomó por sorpresa, les quitó muchos planes que tenían, sin embargo se dicen unas personas tan positivas y con tanta fe, que le apostaron todo al plan A, pero no tenían un plan B, entonces cuando llegó esta situación los sacudió obligándolos a preguntarse qué harían al respecto.

"Nunca dejamos de trabajar, aunque tengamos los conciertos normalmente, siempre estamos trabajando, estamos grabando, siempre estamos trabajando en las redes sociales, simplemente lo que hicimos hoy es intensificarlo, trabajar más en todas esas cosas que queremos y tenemos en nuestras manos como herramientas para que cuando todo esto termine tener qué mostrar a toda la gente, a todo el público de la Banda MS. La colaboración con Snoop Dogg se ha venido cocinando desde hace ya un buen tiempo que teníamos pensado hacer el video en persona el día primero de abril, pues esta contingencia nos tumbó el plan. Se hizo un video de último minuto, el video animado que toda la gente está viendo ahorita la gente en YouTube, y muchos comentan 'esperamos el video', y también nosotros, pues ni hablar, lo importante de esto ahora es que la puerta está abierta y por palabras del mismo Snopp Dogg, que en cuanto esto termine él va a venir a Mazatlán y aquí vamos a grabar el video y esperamos que todo esto se termine", destacó 'Walo.

Confesó que esta atrevida decisión de colaboración es un gran paso para la música regional mexicana y que abrirá brecha a fin de que se siga cumpliendo el sueño de todas las agrupaciones del regional que es que la música de banda siga avanzando hasta ser aceptada y reconocida como música mexicana en todo el mundo. Conscientes de la importancia y el trabajo que esto conlleva anticipa que la colaboración con el intérprete de Who am I (What's my name) es un gran paso, pero que quieren lograr más.

Alan detalló que el cantante norteamericano les comentó que quiere grabar con ellos otra canción, pero que ahora sea más 'movida, más bailable', que quiere participar eventos que podrían realizarse en 2021.

"Para el 2021 dice que vamos a hacer algo muy bueno, y estamos muy contentos porque vamos a pisar nuevos países y nuevos escenarios, estamos muy emocionados", dijo Ramírez.

Para las reinas del hogar. A propósito de la cercanía de la celebración del Día de las Madres en México, al cuestionarles sobre las enseñanzas que sus mamás les dieron de niños y que hoy en día les permiten ser los seres humanos que son y que han contribuído al éxito de la agrupación, Oswaldo destacó el valor de la figura materna y su labor.

"Sin lugar a dudas la figura materna es lo más importante que un ser humano puede tener, definitivamente así lo es, y hemos tenido la fortuna todos los integrantes de Banda MS en coincidir en nuestra descripción hacia nuestras mamás. Tuvimos unas mamás que siempre nos impulsaron, que siempre nos inyectaron positivismo, el destino si se puede, si lo puedes lograr, lucha, esfuérzate, sueña y nos encantaría hacer un tema para las mamás para esta fehca, la verdad no sé si hay un plan ahí, Alán sabe más que yo", dijo 'Walo.

Por su parte Alan Ramírez confesó que actualmente no tienen una pieza en específico, pero que van a poner a sus compositores de cabecera, Pável Ocampo y a Omar Tarazón a que hagan algo para homenajear como se debe a las reinas del hogar.

"Sabes qué canción me encanta a mi y cuando tengo oportunidad se la canto a mi mamá, es la de Tengo madre, esa canción creo que es una canción hermosa y en lo personal a mi me gusta muchísimo", contó Ramírez.

Cómo será su después. Al ser cuestionados sobre cómo será su comportamiento después de la pandemia, si se tomarán fotografías normalmente con el público, apuntaron a que no lo han pensado aún, pero que creen las autoridades son las que irán marcando pauta de las medidas que se deben tomar. Aunque agregaron que esperan que pueda volverse a tener la cercanía con el público, y que extrañan volver a la normalidad y el sentir el cariño de la gente.

Virales en Tik Tok y Coachella. Los integrantes de la agrupación tienen poco que se sumaron a la red social de moda, Tik Tok y con los ocurrentes videoclips que han hecho a propósito del tema Qué maldición, que en unos días ya rebasa los 15 millones de reproducciones en YouTube, han generado tendencias. Todo esto viene a fortalecerlos como agrupación y hacer que su propuesta en Coachella sea más llamativa para el público internacional que visita ese festival. Silvas refirió que con la fecha aún incierta del festival por la pandemia y en caso de que los organizadores decidieran posponerlo para 2021 y decidan mantenerlos en la cartelera, les resulta interesante ir y presentarse teniendo como invitado al rapero estadounidense.