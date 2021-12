Banda MS hace vibrar al Auditorio Nacional

La banda MS, de Sergio Lizárraga, continúa con éxito su gira en México, llevando su música a recintos más importantes, uno de ellos fue el Auditorio Nacional, donde se presentaron el pasado 11 de diciembre, con un lleno total. La agrupación mazatleca regresó al coloso de reforma, un escenario al que por años había soñado presentarse, y logró agotar todas las entradas. Reunió a más de 15 mil personas que también esperaban ansiosas su regreso.

El espectáculo

La fiesta musical con Banda MS inició a las 21:00 horas con un excelente recibimiento del público, además de fuertes gritos y aplausos, con los que les demostraron su cariño y admiración, pero sobre todo, las ganas de volver a disfrutar su música. Los temas de desamor Me vas a extrañar, Tu postura, Se va muriendo mi alma, Por mí ni te detengas, Por este amor y Tengo que colgar, encabezaron la extensa lista de canciones que esa noche la agrupación interpretó con sentimiento y que desde luego los asistentes no dejaron de corear de principio a fin. A esta emotiva entrega Alan les respondió que eran un público maravilloso. El concierto de Banda MS tuvo bastantes sorpresas. Una de ellas fue la que brindó Javier Osuna, “El Chiras”, quien tomó el micrófono para cantar, A mí también me vale.

Alan Ramírez deleitó a los asistentes con los éxitos de la agrupación.

Otro de los momentos que sorprendió a todos fue la participación de Gerson Leos en el piano, quien brindó una probadita de su talento, acompañado de dos guitarras y una batería, en un formato acústico. Del desamor, Banda MS luego continuó con algunas cumbias y canciones más animadas, entre ellas, El mechón; Ca’huates, pistaches; El sinaloense y Piénsalo, que lograron contagiar de alegría a los asistentes y de inmediato pararlos de sus asientos a bailar. En el repertorio de la banda no pudo faltar, Qué maldición, el gran tema que grabaron en colaboración con Snoop Dog y que cantaron en solitario, pero con la representación del rapero a través de una botarga que dio voz al tema.

Santa Fe Klan

Como era de esperarse, Banda MS continuó con más sorpresas. Se trató de Santa Fe Klan, como invitado especial, con quien cantaron Dos mundos, un tema que hicieron en colaboración y gustó bastante al público. Muy contentos por acompañarlos, Alan y Oswaldo Silvas agradecieron al cantante guanajuatense para luego seguir con Dime, uno de los temas más recientes de la agrupación. Al término de esa canción, Oswaldo Silvas se tomó unos minutos para agradecer el apoyo de toda la gente reunida, en especial de seguidores de Centroamérica, quienes al mencionarlos elevaron una pequeña bandera de su país, haciendo aún más notoria su presencia. El concierto siguió con algunas canciones nostálgicas: Disculpe usted, Un rinconcito en el cielo y Eslabón por eslabón. Ya entrados en ambiente, los vocalistas de la agrupación invitaron nuevamente a Santa Fe Klan para cantar juntos Tragos de amargo licor y dan por finalizada su participación en el concierto.

Homenaje a Vicente Fernández

La sinvergüenza, Somos lo que somos y Mi razón de ser dieron continuidad al show musical, y ya en la última parte, banda MS nuevamente sorprendió a su público al cantar con el mariachi CHG, de Gamaliel Contreras. Con el acompañamiento de estos músicos, que también forman parte de su gira tanto en México como en Estados Unidos, la MS rindió un pequeño homenaje a don Vicente Fernández con El rey, Volver volver, Acá entre nos y Ella, exitosos temas del fallecido cantante. Poco antes de la media noche, Banda MS se despidió del público con una última canción, dejándolos con ganas se seguir escuchando su música, pero al grito de otra, les pidieron regresar al escenario y muy contentos los complacieron con Ayer la vi, un tema que hace 16 años fue un éxito, pero que aun lo siguen recordando y cantando como desde el día de su estreno.