Banda MS inicia el 2020 con grandes retos

Mazatlán.- Su próxima presentación en el festival internacional de Coachella, dos nominaciones a premios Lo Nuestro 2020, nueva gira y la preparación de una colaboración con el rapero estadounidense Snoop Dogg, son algunos de los muchos retos que deparan este año a la agrupación sinaloense MS.

En rueda de prensa, la banda liderada por Sergio Lizárraga abordó los detalles de estos y otros proyectos próximos como el magno concierto que ofrecerán en Mazatlán y en el que reunirán géneros como el reguetón de la mano de Nicky Jam y Becky G, con la música de banda sinaloense.

Enorme compromiso

Conscientes de los alcances que ha tenido la banda fundada en 2003 y el imponente compromiso que cada logro les suma, los integrantes de la agrupación mazatleca parecen no perder el piso, al contrario se dicen atentos y motivados para descubrir más escenarios y cautivar más países con su propuesta.

Una de las grandes pruebas que el 2020 les tiene preparadas es sin duda ser la primera banda sinaloense en pisar el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, uno de los más reconocidos porque anualmente ofrece una selección premium de rock alternativo, pop, hip hop y electrónica, entre otros.

Ya artistas mexicanos se han presentado en este esparate estadounidense como Café Tacvba, Caifanes, Kinky, Molotov, Julieta Venegas, Ximena Sariñana,

Nortec Collective, Los Ángeles Azules y Los Tucanes, entre otros, así que ahora le tocará a la MS poner su toque al festival.

Al respecto Oswaldo 'Walo' Silvas, vocalista de la agrupación mencionó: "Nos tomó un poco por sorpresa, es un evento de una magnitud mundial y que invitaran a la Banda MS es un gran logro, un gran orgullo, una emoción muy grande y estamos haciendo lo posible por representar a Sinaloa y a Mazatlán de la manera más digna. Estamos luchando mucho por lograrlo".

¿Qué sorpresa preparan?

Sobre la sonada colaboración con el rapero estadounidense Snoop Dogg y la reciente fotografía que se publicó de él con Sergio Lizárraga, fue inevitable no preguntarle al líder de la multipremiada panda sí dicha participación pudiera darse en el marco del Coachella, a lo que éste respondió: "van a haber muchas sorpresas. Hay planes, aún no puedo hablar mucho de eso, tal vez no soy el indicado aún, pero hemos caminado (Snoop y MS) muy bien, hemos tenido mucha comunicación con él, hemos avanzado, pero faltan todavía varias cosas por avanzar. Va a haber sorpresas y yo creo que incluso puede haber sorpresas aquí en Mazatlán", señaló.

Destacó que los invitaron en un momento preciso al festival, en el que la música comienza a fusionarse y que no se liga nada más a los géneros. "La música es música y estamos pasando una etapa en la que todo mundo está fusionándose o todos los géneros están fusionándose con todos los géneros".

Durante la conferencia hubo quien cuestionó sobre si generará mayor competencia su aportación a la apertura de un espacio a la música de banda en festivales internacionales, a esto Silvas explicó que cree que la música de banda está atravesando por un muy buen momento, pero su como agrupación es que su competencia número uno son ellos mismos y que cada canción que la gente les ha hecho favor de hacer éxito es su reto.

"Desde que empezó la Banda MS no hemos sido una banda de mirar a la competencia, nos hemos enfocado mucho en lo que hemos querido lograr en nuestra carrera, de ahí el porqué no hemos hecho colaboraciones con otros géneros. De pronto se ha dado, pero porque hemos coincidido y no estamos cerrados, pero tampoco estamos buscando. Creemos que la música de banda puede ir más allá, nos hemos dado cuenta que comienza a escucharse en países donde jamás lo había hecho, en los festivales hay gente que nos escucha de países que jamás imaginamos a los que llegaría la banda cómo Cuba, Belice, Argentina, Puerto Rico y Chile, y todo eso es un aliciente porque sabemos que aún hay más países por conquistar y que tenemos trabajo por hacer".

¿Cosecharán más premios?

Con el arranque de la temporada de premios, recientemente se anunció que la MS está nominada es dos principales categorías de los Premios Lo Nuestro y la agrupación Los 2 de la S que forma parte de Lizos Music, propiedad de Sergio Lizárraga, su sentir por estas distinciones a las que aspiran es pleno orgullo y felicidad, pues considera que la carrera artística no es nada fácil y que las nominaciones llegaron gracias al talento y trabajo de ambas propuestas musicales.

Adelantaron que están trabajando con mucha responsabilidad, en la producción de la gira 2020 de la MS que iniciará el próximo 14 y 15 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles con dos fechas en sold out, porque este año se les han abierto varios escenarios que desean mantener y dejar así para otros artistas.

Nueva aventura

Sobre nuevos escenarios además del de Los Ángeles incursionarán en un magno concierto que realizarán en su tierra, Mazatlán el próximo sábado 18 de abril, de 16:00 a 2:00 horas, en el estadio Teodoro Mariscal.

Somos Music Fest buscará poner a Mazatlán en el plano musical internacional al fusionar dos de los géneros más de moda en la actualidad, el regional mexicano y el reggaeton.

"Tener artistas como Nicky Jam y Becky G nos hace sentir muy orgullosos, incluso ha habido pláticas de hacer esto en Colombia, en Guatemala y sobre todo en Estados Unidos, no se había concretado y qué más felicidad que se haga aquí (en Mazatlán) y darle esto a la gente, obviamente tiene un costo tal vez para algunos un poco alto, para otros no, pero el precio de los boletos va en relación con los de los conciertos nacionales", puntualizó Lizárraga.

Walo, refirió que antes de ser músicos son público y que también son fans de los exponentes del reggaetón como Daddy Yankee, J Balvin, Nicky Jam y será un gusto y un orgullo compartir ellos el escenario, así como con otros artistas sorpresa que están preparando y que por su parte y empresarios locales están trabajando mucho en esa área con miras a que Mazatlán se convierta en un punto de encuentro para esa gente que quiere disfrutar de un concierto y convertirlo en un destino turístico para el espectáculo.