Banda MS ofrece su primer concierto acústico virtual

Ahora la agrupación sinaloense encargada de brindar un espectáculo de calidad a sus seguidores fue la Banda MS. La noche de este viernes 31 de julio la banda liderada por Sergio Lizárraga deleitó a un grupo de afortunados seguidores con el que fue su primer concierto acústico virtual.

Banda MS ofreció este 31 de julio su primer concierto acústico virtual/ Foto: Instagram.

Las personas enlazadas tuvieron acceso al espectáculo, transmitido desde las oficinas de Lizos Music en Mazatlán, Sinaloa, a través de un código gratuito que se sorteó en la página de una radiodifusora y la empresa cervecera patrocinadora. Participantes de todas partes pudieron aspirar a ganar los tickets digitales con tan solo inscribirse.

Los mensajes de las personas conectadas pudieron apreciarse durante la transmisión/ Foto: Screenshot de la transmisión.

Así es que a las 20:00 horas (horario del Pacífico), 21:00 horas de la Ciudad de México, inició la transmisión con los vocalistas, Alan Ramírez y Oswaldo 'Walo' Silvas, Javier Hernández (trombonista y voz), así como con una parte de los integrantes de la banda y otra parte de músicos invitados. Todos vestidos de negro, con un saco con detalles en 3D y calzado con el logo de la agrupación en color oro, es como los artistas dieron la bienvenida al público, previo a iniciar con un recorrido musical, pero ahora acompañados con instrumentos cómo guitarras, batería, teclado, así como algunos de los tradicionales de la banda sinaloense.

Javier Hernández, Alan Ramírez y Oswaldo 'Walo' Silvas dieron la bienvenida al público/ Foto: Screenshot de la transmisión.

En un ambiente enmarcado por banderitas de papel picado de colores, luces tenues y un aire muy bohemio las voces principales de la MS agradecieron la oportunidad de conectarse con su público, por lo menos digitalmente, luego de que han permanecido meses alejados de los escenarios ante las medidas tomadas por autoridades para contener la propagación del coronavirus Covid-19. Después de decirse emocionados y dispuestos a disfrutar al máximo esta velada, dieron paso al primer tema, una versión acústica de Por siempre mi amor.

Javier Hernández y Alan Ramírez/ Foto: Screenshot de la transmisión.

"Sigue una canción que representa ese sentimiento de cuando nos enamoramos tanto que a veces no entendemos o mal interpretamos cosas. Cuando termina esta relación, en qué posición quedamos, a pesar de los besos, del cariño que uno demuestra y de todas las situaciones que se dan... cuando todo termina nos hacemos la pregunta esta, y la pregunta es, después de todo lo que pasamos entonces ¿Qué fuimos", es como Walo anunció la segunda intervención en acustíco, el éxito Qué fuimos.

El recorrido musical, en este el primer concierto virtual de la banda y para el que tomaron medidas de sana distancia, y se colocaron acrílicos entre los artistas, continuó con Mejor me alejo, El color de tus ojos, y Quién pierde más.

Oswaldo 'Walo' Silvas conversó y dio algo de introducción sobre los significados de las canciones. Además cantó el tema de su autoría, Al despertar/ Foto: Screenshot de la transmisión.

Una de las satisfacciones más grandes como compositor, yo creo es que la gente cante las canciones de principio a fin", expresó Oswaldo Silvas previo a cantar el tema Al despertar, que se desprende del segundo disco de la banda y que es autoría del propio 'Walo'. Alan se dijo admirador de ese tema y del compositor, y al término de la interpretación dijo que se hasta se le erizó la piel.

Los músicos pusieron un toque muy especial a esta versión acústica de las melodías/ Foto: Screenshot de la transmisión.

Los saludos estuvieron presentes a diferentes ciudades y países. Los vocalistas también afirmaron que confían en que pronto podrán regresar a los escenarios con normalidad e invitaron al público a cuidarse para hacer que todo esto sea posible pronto. Además anticiparon que tendrán más conciertos así para aquellas personas que en esa ocasión no ganaron su ticket.

Los vocalistas anunciaron que habrán más conciertos/ Foto: Screenshot de la transmisión.

Prosiguieron Solo con verte y No me pidas perdón. No podía faltar uno de los temas emblemáticos y llegadores de la agrupación, Mi olvido, seguida por No elegí conocerte, y finalmente se cerró el concierto, tras poco más de una hora con A lo mejor.