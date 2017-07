Banda MS regresa triunfante al Auditorio Nacional

Mazatlán.sin.- La Banda MS, de Sergio Lizárraga, se encuentra en el mejor momento de su carrera musical, y como pocas agrupaciones, se ha mantenido en el gusto de la gente. Prueba de ello es que regresó con éxito al Coloso de Reforma para ofrecer la primera de tres presentaciones en la Ciudad de México, donde precisamente hace ya un año su vocalista, Alan Ramírez, vivió uno de los momentos más difíciles al resultar herido por una bala perdida

Triunfante regresó la Banda Ms al Auditorio Nacional

Inicio A sus 14 años de trayectoria, la agrupación sinaloense se ha convertido en una de las bandas favoritas del género regional mexicano. Su evolución también ha sido bastante notoria para quienes han venido siguiendo su música a lo largo de estos años, y este momento también lo vivieron con emoción. Los miles de fanáticos acudieron desde temprano para hacer largas filas e ingresar en total orden al lugar. A las 21:00 horas inició el sensacional concierto, después de una presentación digna de admirar. La agrupación salió al escenario y el público recibió ansioso a los músicos, y muy especialmente a los vocalistas Alan Ramírez y Oswaldo Silvas, quienes desde el primer instante no hicieron otra cosa sino que recibir muestras de cariño y gritos de todos los asistentes.

Alan Almirez y su historia de amor

Concierto atractivo La popularidad que Banda MS se ha ganado entre el público de todas las edades se debe en gran parte a que es una de las bandas que se entrega a su gente y que le gusta innovar en cada una de sus presentaciones. En esta ocasión no fue la excepción. Para esta primera fecha, la banda se lució al instalar enormes pantallas LED, que permitieron a los asistentes admirar los videos de algunos de sus temas. Del agrado y admiración de los fans fue también la participación que tuvieron los vocalistas al realizar una serie de sketches acompañados de la modelo oficial de la agrupación, Ilce Martínez, para dar un poco de realidad a las historias.

Banda MS logró un lleno total en el Auditorio Nacional

Ambiente Durante poco más de tres horas, los sinaloenses interpretaron temas de su amplio repertorio musical, entre ellos, Mi razón de ser, Ni las moscas se te paran, Tengo que colgar, A mí también me vale, Ayer la vi por la calle, Piénsalo, No me pidas perdón, Que bendición, Por este amor, y cumbias que pusieron a bailar a todos, La suata, Pásame un bote, Cahuates pistaches, El mechón y El sinaloense. Para todos los enamorados, también ofreció A lo mejor, Hermosa experiencia, Háblame de ti, Tengo que colgar, y desde luego temas de su más reciente disco, titulado La mejor versión de mí, que llevan por nombre Las cosas no se hacen así, El color de tus ojos, No era para siempre y Me gustan los retos, entre otros. Con el aplauso del respetable y un sincero agradecimiento, la agrupación sinaloense se despidió, sin embargo, estos deseaban seguir escuchando su música y la hicieron regresar de nueva cuenta al escenario al grito de “¡Otra, otra!”. El show musical se alargó 20 minutos más, mientras que la Banda MS continuó complaciendo a su público, que al final se retiró satisfecho por el gran concierto musical que ofrecieron.

Recuerda la tragedia Al finalizar el concierto, los vocalistas tuvieron una pequeña convivencia con los medios que los acompañaron. Respecto a lo sucedido hace un año al terminar su presentación en el Coloso de Reforma, Alan Ramírez dijo que fue un momento de mala suerte, que aún no se conoce al responsable, sin embargo, vive tranquilo porque no tiene nada qué temer. “Lo del año pasado creo que fue un mal rato y el que me haya tocado esa bala perdida fue mala suerte, pero estoy tranquilo.”El cantante agregó que continúa viviendo su vida normal, pasea por las calles sin guardaespaldas y confirmó no tener miedo, porque es una persona que trabaja y no le debe nada a nadie.