Banda Patria Chica y Roberto Junior contagian en esta pandemia, pero de buena vibra con "El Yupi Yupi"

Banda Patria Chica y Roberto Junior convirtieron la frustración por estas largas semanas de aislamiento, en una canción muy alegre que hará a toda aquella persona que la escuche, olvidar cualquier preocupación por unos momentos, ya que una de las mejores maneras para sobrellevar estos días difíciles, es con música.

Cada uno de los integrantes de Banda Patria Chica, así como Roberto Junior, se divirtieron al máximo durante las grabaciones del video musical de "El Yupi Yupi", que se llevaron a cabo a las afueras de la Sindicatura de Villa Benito Juárez (mejor conocido como Tamazula II, un semillero de excelentes músicos), en el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.

Fredy Cuadras, líder de Banda Patria Chica y Roberto Junior, tienen una amistad de años, la cual nació cuando ambos formaban parte de Banda Los Recoditos. Era el momento ideal para realizar una colaboración. "La idea es alegrar a la gente con la canción, que se olviden un poquito de las penas, de los contagios, una manera también de nosotros de hacer música y contenido para plataformas digitales", comentó a El Debate el cantautor originario del poblado Mesillas, municipio de Concordia, Sinaloa. "Para eso hicimos este tema, para que todas las personas estén agusto y estén contentas", agregó Julio Marquez, vocalista de la banda.

Roberto Junior y Fredy Cuadras. Foto: Noe Mascareño / El Debate

"El Yupi Yupi" es de la autoría de Arnoldo Manríquez, quien dijo estar muy agradecido con Banda Patria Chica y Roberto Junior por grabarle este tema:

Es un proyecto bonito para que lo disfruten, que lo bailen, lo gocen, que sean felices que es lo más importante, seguiré sacando más canciones, todo esto es por mi familia, mis nietos, mis hijos, para darles lo mejor, donde yo trabajo, en el ayuntamiento, que se sientan orgullosos de mí, a pesar de ser un barrendero tengo un talento de componer canciones.

"Es un mensaje que les doy a todos, cuídense mucho, la vida es muy bonita, no se me 'goloseen' porque se me van chavalones, tranquilos", resaltó Arnoldo Manríquez.

Por otra parte, Banda Patria Chica pronto lanzará un álbum de estudio (anteriormente lanzaron producciones en vivo disponibles en plataformas digitales). "Es un disco más elaborado con canciones propias y canciones de compositores de aquí también de la región, viene corridos, unas baladitas muy bonitas, para el día de muertos tenemos una sorpresa, está perrona la sorpresa que viene, esperando que les guste como todos nuestros temas", contó Julio Marquez.

Muchas cosas buenas vienen para Banda Patria Chica: "vamos por más, desde un principio Banda Patria Chica se hizo para hacerse grande y creo que estamos luchando para eso, una prueba, un dueto con este gran artista, le agradecemos que haya aceptado la colaboración con la banda y pues echarle ganas", mencionó Fredy Cuadras.

Nosotros, como lo he dicho siempre, no quitaremos el dedo del renglón y primeramente Dios vienen muchas cosas buenas para Banda Patria Chica.

Asimismo Roberto Junior contó a El Debate lo que ha estado haciendo últimamente:

