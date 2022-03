Banda Rancho Viejo de Julio Aramburo, "refresca" su canción "Me vale perderte" con estreno del videoclip

Su primera presentación de manera oficial se llevó a cabo el día 8 de julio del 2006, en la ciudad de Navojoa, Sonora. Para marzo del 2007 lanzaron el primer material discográfico titulado "Como tortilla al comal", destacando en su natal Sinaloa y abriéndose paso en otros estados de la República Mexicana con temas como "Baila esta cumbia", "Lástima me das", "Yo" y "De rodillas te pido".

La canción de "Me vale perderte" es interpretada por Erick Sarabia, producida por Julio Aramburo y compuesta por IItzel Vida, grabada en Estudio 21 en Mazatlán, Sinaloa, donde han grabado grandes artistas del Regional Mexicano como Julión Álvarez, Banda MS, La Arrolladora Banda el Limón y muchas más.

La agrupación sinaloense Banda Rancho Viejo de Julio Aramburo , ha tenido un gran crecimiento en el último año. Originarios de El Limón de los Peraza, en el municipio San Ignacio, estado de Sinaloa, México , refresca uno de sus mayores éxitos, "Me vale perderte" , con el lanzamiento de su video oficial grabado en Guadalajara, Jalisco, a cargo del director Manuel Gayosso.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.