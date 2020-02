Banda Recoditos celebra tres décadas de hacer historia

Mazatlán, Sinaloa.- Armando la peda es el título de la gira actual de la banda Recoditos, con la que ya se han presentado en varias ciudades de Estados Unidos en lo que va de este 2020. Sin embargo, el título va más allá pues responde a la magna celebración que tendrá la agrupación sinaloense el lunes 24 de febrero en el marco de la 122 edición del Carnaval Internacional de Mazatlán.

En entrevista con el periódico EL DEBATE, Eduardo Loaiza y Rafael González, dos de los tres vocalistas de la banda, compartieron más detalles de lo que será el festejo de las tres décadas de vida de Los Recoditos, su sentir luego de ser de los miembros más nuevos de esta alineación y los proyectos que vienen.

La nueva versión de sus grandes éxitos

Recientemente se lanzó el disco titulado, 30 aniversario, que es una recopilación de 30 canciones emblemáticas de la agrupación que han sido grabados por los nuevos integrantes.

Se trata de una recopilación de la trayectoria de la banda, fundada en 1989 por hijos de músicos que formaban parte de banda El Recodo, y cada viernes se estrenarán tres temas hasta sumar 30 melodías.

“Poco a poco vamos preparando las canciones y dándoselas a conocer a la gente para que vaya preparándose más o menos con lo que va a escuchar el próximo 24 de febrero en carnaval”, comentó Eduardo Loaiza.

Entre las primeras melodías que se lanzaron de este disco están Ay, amigo; Con música romántica (que en su momento hiciera famosa Pancho Barraza cuando era integrante de esta agrupación) y Pobre ranchero. Además, actualmente trabajan con el tema Elegiste un error, que interpreta Rafael González.

Rafael y Eduardo se unieron a las filas de la agrupación en marzo del 2019 y a su parecer, es muy significativo e importante, tanto en lo personal como en lo profesional ser parte de este aniversario.

“Bien contento por esta oportunidad y de este sueño que lo hemos estado siguiendo desde que nos dimos cuenta que tenemos la gracia de hacer música, de cantar, algo que siempre lo hemos visto. En lo particular, desde mi niñez, ver a grandes personalidades en la música, cantantes, empieza por ser una admiración. Después, trabajar y nunca desistir de nuestro sueño. Hemos logrado grandes cosas gracias a la oficina que confió en nosotros para continuar con este legado, que siempre lo mencionamos, por Recoditos han pasado excelentes cantantes, y seguir con esta música”, destacó Rafael González, originario de Monclova.

Contó que en el disco de 30 aniversario se encuentran canciones que ya fueron grabadas por Pancho Barraza, Chayo de la Lola, Roberto Junior y muchos cantantes que han formando parte de Los Recoditos, “por lo que (estamos) agradecidos y también con la gente por darse la oportunidad de irnos conociendo poco a poco”.

Anécdotas y más

Al preguntarles a las dos voces más nuevas de la agrupación si ya han vivido alguna anécdota curiosa con alguna de las canciones que les ha tocado grabar del emblemático repertorio, González confesó que ya había grabado los temas que le habían tocado, sin embargo, al final le asignaron uno más, Es bonito, pero para este no pudo prepararse porque estaba de gira y llegó casi directo a grabarlo, sin embargo, sintió que no estaba transmitiendo nada en la canción porque no la había estudiado.

Banda Recoditos celebrará en grande su 30 aniversario.

De pronto Marcos Figueroa, director musical de la banda, le hizo ver este detalle y le pidió que se imaginara que se la estaba cantando a su hija, y ahí fue cuando todo fue distinto para Rafael.

“Ahí cambió todo, ahí fue cuando inició la magia y es de los temas que más me han gustado (de los que me tocó grabar a mi), pero vienen grandes temas dentro del disco.”

Señaló que al tener que grabar temas que hicieran famosos Pancho Barraza y otros intérpretes, el reto que enfrentan ambos es a su parecer, el crecer día con día, aprender profesionalmente de sus compañeros que tienen más tiempo y trayectoria musical en la banda Los Recoditos. Y para el gusto de la gente, hacer las cosas de la mejor manera, porque “cualquiera empieza, pero mantenerse es el gran reto”, acotó González.

La agresión

Sobre la agresión que sufrió en el malecón de Mazatlán de parte de un vagabundo quien sorpresivamente lo golpeó por la espalda, mientras él grababa un video para sus seguidores en redes sociales, destaca que fue algo inesperado, que lo tomaron desprevenido, y que no hubo represalias de su parte.

Puntualizó que esa persona que lo atacó anda por Mazatlán y lo tienen muy identificado los policías turísticos por lo que están al pendiente de que no haga otra maldad. Agradece que le pasara a él y no a una persona mayor o a un menor que no pudiera protegerse.

No piensa en demandar o tomar represalias contra el sujeto, solamente habló a las autoridades para que lo detuvieran y evitar que agrediera a otros que transitaban por ahí.

Megacelebración

Grandes sorpresas, con invitados artísticos de diversos géneros musicales tendrá Los Recoditos en el concierto de 30 aniversario en el que actuarán “Chiquis” Rivera, Pipe Bueno, Emir Pavón, Nacho, Grupo Codiciado y Fuerza Regida. Así como los recién anunciados Alegres de la Sierra, Los Mazatlecos, Alan Pineda y Banda La Explosiva.

Al respecto, Loaiza y González adelantaron que habrá sorpresas en cuanto a colaboraciones entre los invitados y ellos, pero no pueden dar más detalles para dejar algunas cosas en incógnita.

Invitaron a que estén pendientes de las redes sociales oficiales de la agrupación, pues a través de ellas publicarán algunos avances de las sorpresas que ofrecerán en el evento, que tendrá como sede el Parque Ciudades Hermanas, en Olas Altas, a partir de las 20:00 horas.

Prometen tocar el mayor número de temas que el tiempo autorizado por las autoridades les permita.

Buscarán que la gente disfrute la noche, al igual que lo quieren hacer ellos. Desean que sea inolvidable y que cuando lleguen los 40 años de trayectoria de banda Los Recoditos, la gente esté ansiosa de celebrar con ellos de nueva cuenta.

Abiertos a fusiones

Luego de su participación el 24 de enero pasado en el Día Nacional de la Banda en Las Vegas, donde hicieron una colaboración en el escenario con El Recodo, La Adictiva y Los Sebastianes, confiesan que aunque suene muy atractivo hacer colaboraciones con otras agrupaciones o artistas, no se ha dado alguna propuesta de hacerlo para alguna producción discográfica.

Confiesan que les gusta que se sienta la hermandad entre agrupaciones, sin embargo, por cuestiones de agenda de ellos y de otras agrupaciones no se ha dado.

“Bendito Dios, Recoditos se caracteriza por tener mucho trabajo y estar en el gusto de la gente. Ahorita estamos enfocados al carnaval, pero obviamente, el disco de recopilación de 30 años nos tiene que traer muchas cosas después de todo esto. Aunque es un álbum que se planeó para redes sociales y para darle a conocer a la gente un poquito de la trayectoria, y a las nuevas generaciones mostrarles algo de la trayectoria de Los Recoditos, la banda sigue grabando canciones, haciendo discos. A mediados de año si Dios quiere, ya tenemos que estar trabajando para lanzar el disco de línea, en el cual incluyen temas inéditos, cortes, y ahí ya sumo mi voz como nuevo integrante de Los Recoditos”, adelantó.

Sobre los nervios al subir al escenario, confiesa que siempre están presentes, así tengan uno o 15 años. “Porque uno nunca sabe en sí qué es lo que quiere la gente. Si supiéramos la receta o la pócima, sería sencillo, pero este negocio no es así, el público en ocasiones es muy complicado porque le gusta lo bueno, sin embargo, bendito Dios, Recoditos siempre se ha caracterizado por hacer buena música, y ahorita que nos tocó entrar a nosotros, lo hicimos por algo y esperamos darle en el gusto a la gente. (Estamos) muy contentos de estar por acá y que ojalá a la gente le guste nuestro trabajo”.

Comentó que de Recoditos han salido importantes exponentes del regional mexicano, y que a su parecer, la empresa con la que están trabajando se caracteriza por ser la mejor o una de las mejores en el medio. Se dicen agradecidos de formar parte de esta agrupación que fue nombrada así por el músico y fundador de El Recodo, Cruz Lizárraga.

“Estamos agradecidos y ahora a nosotros nos tocó esta responsabilidad y hay que darle con todo, porque si confiaron en nosotros es porque vieron algo bueno en nosotros. Vamos a trabajar para darle lo mejor de nosotros a la gente”, refirió González.

Dijo que por cuestión de agenda, desconocen si estarán en el concierto del lunes de carnaval Alfonso ‘Poncho’ Lizárraga, líder de El Recodo y que formó parte de Los Recoditos, pero destacó que ha estado al pendiente de cada paso que se está dando sobre el aniversario, tanto él como su hermano Joel y su mamá, doña Chuyita Lizárraga.

“El 30 aniversario va a ser un evento único, inolvidable; un evento en el que la gente va a presencia una noche que muy pocas veces se vive, porque estamos pensando echar la casa por la ventana. Queremos reunir a todas las generaciones, no de la agrupación, sino del público que se conquistó en los años 90, en los 2000 y en esta nueva etapa queremos atrapar nuevas generaciones y esperamos que todas esas generaciones disfruten la noche que estamos preparando con mucho cariño para todos ellos”, concluyó.

Datos adicionales.

La agrupación ha sido reconocida con el Grammy Latino en 2013 y 2018, así como iHeart Radio Music Award, entre otras distinciones.

Una de las primeras actuaciones de la banda fue frente al cantautor y actor sinaloense José Ángel Espinosa, “Ferrusquilla”.

Carlos Sarabia, Luis Ángel Franco, Pancho Barraza, Carlos Pérez, Roberto Jr., Chayo De La Lola fueron vocalistas de la banda.

Los 25 años de la agrupación también se celebraron en el carnaval Mazatlán y en esa ocasión se tuvieron palomazos con exintegrantes.