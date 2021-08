Banda Selectiva y Brandon Báez disfrutan el éxito de Ya lo ves

Más allá de la amistad de varios años que los une y de tener la dicha de pertenecer a la misma empresa que los representa, Banda Selectiva y el cantante Brandon Báez comparten también el gusto y la pasión por la música.Eso los llevó a grabar Ya lo ves, un tema romántico y muy dedicable que tiene varias semanas en el segundo lugar en la lista de Monitor Latino y el tercer lugar en Scanner Sound. Tanto a banda Selectiva, representada por Ángel Romero, como al cantante los tiene bastante felices este logro y ambos comparten cómo ha sido este proceso y sobre sus proyectos en la música.

La Selectiva le canta a la mujer con Ya lo ves

Ángel Romero destacó que Ya lo ves habla de una traición, y en su caso particular le cantan a la mujer, pero de igual manera es también un tema que la mujer se lo puede dedicar a un hombre, o incluso en una relación laboral o de amigos. En cuanto a la historia del video, el líder de la agrupación compartió que se basa en la vida de un hombre que después de sufrir una traición sigue su vida, termina sus estudios, logra su título y le va muy bien en la vida. Con el paso del tiempo, cuando la persona que lo traicionó intenta regresar, él ya tiene a una mujer muy hermosa.

Estrenan corrido

Bastante contento por el éxito de la canción, la cual tiene varias semanas en segundo lugar en la lista de Monitor Latino y tercero en Scanner Sound, Romero agradece todo el apoyo de la gente y expresó la admiración que tiene por Brandon Báez.

“A Brandon le tengo una admiración muy grande porque a sus 4 años tenía acordeones de juguete, ya tocaba canciones y se presentaba en conciertos grandes. Recuerdo que le llamaban ‘El Pequeño Gigante del Acordeón’, y ahora me da gusto lo que está logrando y lo que hicimos juntos con esta canción, que en nuestra página de Facebook ha alcanzado 2 millones y medio de reproducciones, y arriba del millón en YouTube. A lo mejor la mayoría de la gente que le gusta el regional mexicano no nos conoce, pero con esta canción lo vamos logrando.”

En cuanto a sus proyectos como Banda Selectiva, Romero confesó que el viernes pasado lanzaron un corrido que se llama, La envidia, en colaboración con Los ahijados del rancho, con quienes anteriormente también ya grabaron otro tema, titulado La oveja negra. Dijo que más adelante vienen otras colaboraciones con agrupaciones que forman parte de la misma compañía disquera.

Brandon Báez lleva la música en la sangre

Indudablemente, para el cantante sinaloense de 19 años, Brandon Báez, su pasión es la música, y aunque ya tiene varios años en esto, asegura que apenas va despegando.

“Me siento contento por lo que he logrado porque apenas tiene 19 años, pero creo que apenas voy despegando en la música. Mi rumbo es estar en este medio y ahorita lo que me tiene feliz es que pude cantar con Banda Selectiva, que somos hermanos de compañía y lo disfruté demasiado. Yo traigo desde pequeño la música en la sangre y mi familia y hermanos me lo han inculcado.”