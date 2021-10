Banda Tierra Sagrada y Valerio Gaytán andan dolidos y lo exhiben en 'Mentiras baratas'

Con una notable experiencia en los escenarios y numerosos temas previos en el gusto del público (como El Último Botón, Ya No Me Haces Falta, Miéntele, El Bueno y El Malo Ft. Colmillo Norteño, La Buena y La Mala, El Anestesiado, y Así Te Quiero Yo, entre otros) la Banda Tierra Sagrada celebró el viernes 29 de octubre el estreno de su nueva colaboración musical bajo el título Mentiras baratas.

En este lanzamiento musical la agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa une su experiencia y bases con el dinamismo y las ganas de sobresalir de un joven cantante originario de San Pedro, Coahuila, Valerio Gaytán.

Este viernes 29 de octubre, un día después de un ameno encuentro virtual con medios de comunicación de toda la república, los intérpretes de Mentiras baratas, melodía de la autoría de Tláloc Noriega y Arturo Valdez Osuna “El Pollo”, estrenarán oficialmente el videoclip de este sencillo que se filmó en diversas locaciones de la Perla del Pacífico y el sur de Sinaloa.

Para los que no andan bien con el amor.

Mentiras baratas se trata de una canción con mucho sentimiento y bien llegadora ideal para quienes no encontraron un amor como el que esperaban o que no les pagaron como creían, pues expone que el interés rebasa al amor.

En cuanto al videoclip, que a partir de hoy se podrá encontrar en el canal musical de YouTube de Remex Music, y se filmó en Hacienda San Marcos y también incluye diversas locaciones populares en Mazatlán, como es el malecón o paseo costero.

En la trama de esta producción visual se puede ver que los protagonistas son Arturo Valdez Osuna, apodado como ‘El Pollo’, uno de los cuatro trompetistas de la Banda Tierra Sagrada, quien será el encargado de representar al hombre adinerado que termina por quedarse o 'bajarle' la enamorada a Valerio Gaytán, quien será el joven que pierde a su amor por culpa del dinero o el interés de su pareja.

Después de la reactivación paulatina que ha habido en los espectáculos es que estos exponentes de la música mexicana han decidido apostar por esta melodía que aseguran que buscarán hacer todo lo posible para que quede dentro del gusto del público y que de paso sirva de buen impulso en la naciente carrera formal de Gaytán, quien aunque no es un novato en la música, sí cuenta con tres meses apenas cobijado por el sello discográfico Remex, al mismo que pertenece la Tierra Sagrada.

De la Banda Tierra Sagrada.

Con videoclip musicales que superan los 400 millones de reproducciones en la plataforma YouTube, Banda Tierra Sagrada surgió en Mazatlán, Sinaloa y fue en 2012 cuando respaldada bajo el sello Remex Music logra una de sus más sonadas melodías, El Bueno y el Malo en colaboración con Colmillo Norteño.

A partir de ello la banda mazatleca comenzó a sonar no solamente en México, sino en Estados Unidos con una variedad de melodías, así como a obtener nominaciones en ceremonias de premiación como los Latin Billboard, Premios Lo Nuestro y más. La agrupación ha colaborado también con Marco Flores (El Corrido de Gabino), Pancho Uresti (De cualquier modo), Imperio Calavera (Entre lo bueno y lo malo), y Alann Mora ex integrante de Banda La Trakalosa de Monterrey (Efecto Irreversible), entre otros.

Sobre Valerio Gaytán.

Sobre Valerio Gaytán, es un joven que tiene solamente tres meses en el elenco de Remex Music, y lo llamativo de su historia es que ingresó al sello después de ganar un concurso que organizó la disquera que hoy en día lo representa. Sin embargo Gaytán desde temprana edad encontró en la música su vida, cantanto hasta en camiones y en cualquier lugar que le daban oportunidad.

Influenciado por los cantantes Lorenzo de Monteclaro y José José, Valerio gracias a la oportunidad de resultar vencedor en 2020 del reality que organizó Remex Music, hoy en día ya ha grabado su primer sencillo dentro del sello, se trata de la canción autoría de Adolfo “Chapito” Zambrano, El Hormiguero; ahora a esa pieza se sumará su colaboración con Banda Tierra Sagrada, Mentiras baratas.

Así es que a partir de este viernes ya sonará la nueva canción de Banda Tierra Sagrada y Valerio Gaytán en las plataformas de música y de video.