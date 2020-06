Banda Tradición Sinaloense optimista y luchando por sobresalir

“No es la misma economía de una banda grande ya establecida a una banda que va empezando como nosotros. Ahorita ha estado difícil, pero los muchachos han comprendido cómo está la situación”, explicó Rodolfo Acosta, líder y fundador de Banda Tradición Sinaloense en entrevista con periódico EL DEBATE.

El músico dice que la agrupación mazatleca, con cinco años de creación, dejó de trabajar desde el pasado 19 de marzo ante la suspensión de eventos por la contingencia del COVID-19. Ya han pasado dos meses y medio desde su última presentación, tiempo en el que tenían programadas cerca de 20 fechas, entre estas su tercer gira por Estados Unidos.

“El 23 marzo teníamos una tocada en México, de ahí nos íbamos a una gira a Estados Unidos, pero fue cuando anunciaron que se cancelaba todo y que empezaba la cuarentena. Había muchos planes de trabajo, pero lamentablemente son cosas que uno no tiene previstas. Desde entonces no hemos trabajado, solo hemos estado moviendo las redes sociales y ahorita tenemos un proyecto de un videoclip de una canción”, destaca Acosta.

Banda Tradición Sinaloense durante su más reciente gira a Estados Unidos donde visitaron diversos programas de televisión. (Foto: Cortesía).

La pieza es composición de Armando Parra, clarinetista de la banda, a quien por primera vez le graban. Cree que la melodía, que llevará por título Recordando a mi viejo, irá bien con la celebración del Día del Padre, porque la letra evoca los sentimientos y recuerdos que experimenta un hijo que extraña a su papá. Adelanta que se grabará el videoclip de la canción esta semana con las medidas de sanidad necesarias y que lo lanzarán en radiodifusoras y redes sociales el próximo fin o la semana entrante.

Hay esperanza. Para la tercera gira que tenían programada en el país del norte en abril y mayo tocarían en Las Vegas, junto con la Séptima Banda, Los Ángeles, Phoenix y Dallas, para después regresar a ciudades de México.

Rodolfo Acosta cuenta que algunas de estas fechas sí se reprogramarán, como la del 23 de marzo que ya se calendarizó, pero hasta el 2021, al igual que dos que tenían en Zacatecas.

En cuanto a la reactivación de shows de este 2020, explica que aún están a reserva de ver cómo se dan las cosas, pero sí contemplan la posibilidad de ir de gira a Estados Unidos para julio.

La banda de 16 integrantes afina detalles para dar vida al que será su sexto material discográfico. La producción incluirá covers de artistas como Espinoza Paz y hasta el tema Para no verte más, que hiciera famoso el grupo de rock argentino La Mosca, y que la banda lanzará en versión cumbia con toques de batucada; y contempla el tema inédito No me vuelvas a buscar, del compositor mazatleco Rubén Ríos.

Al ser cuestionado sobre cómo ha escuchado que le ha ido a compañeros de otras agrupaciones, destaca que a todos les está siendo dura esta situación.

“La mayoría de los músicos no tenemos un empleo fijo ni un sueldo fijo, y sí está duro, muchos ya salieron a los semáforos. La gente a veces se expresa mal de los músicos, no saben lo que están pasando, ni nadie sabemos lo que está pasando cada gente. Ahorita se cortó la “wipa”y se cortaron los eventos para bandas establecidas, se cortó todo. Muchas bandas no pueden o podemos sostener el sueldo porque van empezando”.

Consciente de lo complicado que es mantener e impulsar una banda hoy en día con tanta competencia en el género regional mexicano, aceptó que es “difícil, pero haciendo las cosas como Dios manda todo se va acomodando, va saliendo trabajo y a la gente le está gustando lo que hacemos, nos siguen contratando y por eso seguimos adelante. No hemos tenido el despunte que otras agrupaciones, pero ahí vamos, poco a poquito estamos en la lucha. Son muchas bandas las que hay, pero el sol sale para todos”.

Orgulloso de lo que han avanzado menciona que algunas de sus melodías ya se han tocado en una radiodifusora de Guatemala, y en Monitor Latino ya han aparecido temas como La historia de un ranchero, Parecía imposible (del compositor Luciano Luna), Mi sicaria (de Fredy Osuna), y el cover de Virlán García que grabaron, Y cambió mi suerte.

Además, su interpretación de La cuichi para un disco en vivo les ha dado más de 850 mil reproducciones en la cuenta su oficial de Facebook, pero hasta el momento el récord en sus redes lo tiene un video que subieron de la boda de una México-Dominicana y un poblano celebrada en Nueva York. Ellos en su vals usaron la versión de Banda Tradición Sinaloense del cover Mi buena suerte, interpretado originalmente por Los Tigres del Norte.

“Mandó mensajes la muchacha a la página de la banda y nos envió un video de su boda. Publiqué el video y se hizo viral, lleva 5.4 millones de reproducciones en Facebook y más de 33 mil likes. Se siente bonito porque uno nunca se iba a imaginar que agarrarían una canción que grabamos para un vals”, concluye.