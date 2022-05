Banda estadounidense homenajea a Los Tigres del Norte con su reciente tema

Los Tigres del Norte cuentan con más de 50 años de carrera musical y a lo largo de esos años son varias bandas o cantantes solistas quienes los han homenajeado, grabando algunos de sus temas más exitosos, y ahora quienes se suman a esa lista de artistas son la banda estadounidense The Citie, que recientemente estrenaron “Golpes en el corazón”.

Sobre esto la agrupación de género rock compartió su emoción con El Debate de haber grabado uno de las canciones más populares de los llamados “Jefes de jefes”.

En un enlace vía Zoom compartieron que fue durante la pandemia con una gira virtual que tuvieron, en donde incorporaron canciones que la gente identificara en español, por lo que integraron a su lista este éxito de Los Tigres, el cual gustó mucho entre sus seguidores y como acto seguido tomaron la decisión de grabarlo, con el que buscan honrar sus raíces latinas.

Foto: Cortesía.

Naciendo en una familia mexicana no hay cómo no escuchar a Los Tigres del Norte. Ellos nos recuerdan a nuestros abuelos, a todas las fiestas, a toda esa energía en familia”, asegura la banda.

¿Quiénes son The Citie?

Los hermanos Jona, Adrián y Daniel Cohen junto con Francisco “Paquito” Aranda conforman la banda indie: The Citie, de la cual Kanye West habla en su canción ‘No More Parties in LA’. De padre argentino y madre sonorense, los hermanos Cohen nacen en el estudio de su casa de Los Ángeles donde ahora también graban música para otros artistas como Beto Cuevas y Cody Simpson.

The Citie se mostraron muy contentos con todo lo que están preparando para los próximos meses. Entre lo que tienen programado es seguir haciendo y creando música, sin embargo otro proyecto que los tiene muy emocionados es su presentación en la Ciudad de México en el mes de julio, lo cual sería su primera vez que pisan tierras Aztecas, en donde presentarán todo su repertorio musical que han hecho a lo largo de los seis años de trayectoria que llevan, e incluido su lanzamiento Golpes en el corazón.

Los cuatro chicos integrantes de la banda.

A pregunta expresa si les gustaría que Los Tigres del Norte los invitaran a una de sus presentaciones, los chavos integrantes de la banda sonrieron y casi al mismo tiempo respondieron “estaría genial, espectacular; la cosa es llegar a ellos”, por lo que Daniel, Jona, Adrián y Francisco esperan que se les haga realidad compartir el mismo escenario de los “Jefes de jefes.