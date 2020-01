Banda sinaloense rinde tributo a Kobe Bryant en el Staples Center

Los Ángeles, California.- Kobe Bryant ya era toda una leyenda en vida; su inesperada muerte junto a su hija Gianna y otras siete personas en un fatal accidente de helicóptero en la ciudad de Calabasas, ha dejado un inmeso dolor en millones de personas.

Luego de darse a conocer esta triste noticia, aficionados del baloncesto y sobre todo fanáticos de la ex estrella de la NBA, se han dado cita a las afueras del Staples Center, la que fuera la casa de Kobe Bryant en 17de sus 20 temporadas en la NBA con los Lakers, a rendir tributo al legendario jugador con flores, veladoras y emotivos mensajes. La noche de ayer martes Banda Imperio, agrupación del Regional Mexicano, llevó a cabo un emotivo homenaje.

Kobe Bryant era muy querido por la comunidad latina. Banda Imperio (con sede en Los Ángeles) honró a la leyenda de la NBA con un show en vivo a las afueras del Staples Center. Uno de los temas que interpretaron fue "El puño de tierra" de Don Antonio Aguilar. "Con todo respeto a Kobe Bryant", expresó la agrupación del Regional Mexicano en su post en Instagram.

Otras de las canciones como parte de su tributo musical a la estrella de la NBA fue "Que me entierren con la banda".

Kobe, su hija Gianna y las demás personas que iban en el helicóptero, perdieron la vida la mañana del pasado domingo 26 de enero de 2020, unas horas antes de que se llevará a cabo en el Staples Center la ceremonia de los Premios Grammy. Alicia Keys, quien fue la anfitriona de la noche, comentó: "todos sentimos una tristeza loca en este momento, hoy temprano, Los Ángeles, Estados Unidos y el mundo entero perdieron un héroe".

Estamos literalmente parados aquí con el corazón roto, en la casa que construyó Kobe Bryant.

Alicia Keys cantó una parte de la canción de Boys II Men "It’s so hard to say goodbye to yesterday"; posteriormente la agrupación se le unió. "Queríamos hacer algo que pudiera describir un poco cómo nos sentimos todos en este momento. Te amamos Kobe".