Bang Chan, líder de Stray Kids, habla sobre la salida de Woojin

Luego de JYP Entertainment diera a conocer que Woojin salía de la agrupación Stray Kids "debido a circunstancias personales", el líder de la boy band surcoreana compartió un mensaje para tranquilizar a STAY. "Pedimos mucho apoyo a Woojin, que irá por un nuevo camino y también pedimos el cálido apoyo de STAY a los ocho miembros de Stray Kids. que una vez más emprenderán el camino hacia sus sueños con su brújula", mencionó la agencia en un comunicado de prensa.

Bang Chan compartió una carta en el FANSHIP de Stray Kids: "hoy estoy escribiendo esto porque estaba preocupado por STAY, quienes han debido pasar el día más sorprendidas y dolidas que nadie".

El líder de la agrupación de K-Pop, lanzada en 2017 por la agencia JYP Entertainment, manifestó que luchó siempre para que la banda tuviera a sus nueve integrantes. "Estaba muy feliz cuando supe que nos mantendríamos como nueve".

Siento no haber podido proteger el número 9 hasta el final.

"Hemos llegado a una situación en la que ya no podemos hacer nada más que aceptar el hecho de que no vamos a ser nueve, no tenemos más opción que aceptar la realidad. Hoy también STAY ha estado muy preocupado por nosotros, estamos bien, así que esperamos que STAY no sufra", pidió Bang Chan.

El Idol aseguró que la boy band tiene un futuro difícil sin uno de sus integrantes, pero se mantendrán fuertes ante lo que se venga.

A pesar de que será un reto para Stray Kids el continuar en el futuro, los ocho integrantes de Stray Kids se mantendrán fuertes.

"Nosotros, Stray Kids, seguiremos trabajando en nuestra música y presentaciones para ser la fuerza y consuelo de STAY".

Bang Chan concluye su carta: "STAY...siempre les estoy agradecido y lo siento, ustedes hacen Stray Kids".