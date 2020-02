Bárbara Coppel reacciona ante pleito de Yolanda Andrade y Verónica Castro

Después de los escándalos que han protagonizado Yolanda Andrade y Montserrat Oliver mucho se ha dicho sobre como ha quedado la amistad que tienen con sus amigas, pues como todos saben las conductoras tienen un grupo llamado Las lagartonas, donde incluye a Roxana Castellanos, Fabiola Campomanes y Kate del Castillo.

Pero una de las famosas que ya no forma parte de ese circulo es Bárbara Coppel quien era la mejor amiga de Montserrat Oliver, aunque ambas se dejaron de hablar para comenzar diferentes relaciones amorosas, por lo que hace semanas fue cuestionada sobre el escándalo de Verónica Castro y Yolanda Andrade.

Ese tema no me corresponde hablarlo, pero son cosas que no me sorprenden porque para mi no son cosas nuevas, pero no está en mí hablar de ese tema porque yo que, dijo la empresaria en una entrevista.