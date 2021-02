Bárbara Coppel y Alejandro Chang celebran aniversario de bodas llenos de amor

México. La mazatleca Bárbara Coppel, quien fue Señorita Mazatlán en a principio de los años noventa, y Alejandro Hank Amaya su esposo, celebran aniversario de bodas. Es ella quien coloca en su cuenta de Instagram una fotografía a la que titula simplemente "primer lustro" y aparece con el padre de sus tres hijos sonriendo.

Barbara Coppel recuerda el día en que se casó con Alejandro Hank Amaya y comparte para sus fans una fotografía que les tomaron en el día de su enlace que fue en Los Cabos, San Lucas, México, teniendo de testigos a poco más de 500 invitados entre ellos, familia y amigos más cercanos.

Muchas felicidades", "Les mando besos", "Guapos", "Veo el video de tu boda y digo: si mi boda no es así, no me caso", le expresan a la pareja algunos de sus fans a través de varios mensajes que colocan en el post de Bárbara.