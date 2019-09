Bárbara De Regil se justifica sobre polémica de tacos fritos

Bárbara de Regil no se quedó callada y defendió su postura sobre los tacos fritos dejando en claro que todo se trató de un mal entendido, pues la mujer se convirtió en tendencia debido a las declaraciones que dio.

"Todo eso es amor propio todo eso es amarte a ti, quien se va de borracha y se toma 25 vodkas y luego al día siguiente se traga unos tacos fritos te estas destruyendo amiga", dijo Bárbara en sus historias de Instagram.

Es por eso que la actriz volvió a lanzar otro video, donde dijo que no quiso ofender a nadie y lo único que deseaba para sus seguidores o las personas que tratan de mantenerse en forma es que coman saludable, pues quiero lo mejor para ellos.

"Tienes 18, 20, 25 y te vas de fiesta y te tomas unos chupes no esta mal esta bien porque tienes que vivir, tienes que experimentar, pero si tu llevas desde los quince años hasta los 40 y sigues haciendo las mismas cosas tu piel va hablar por si sola, tu piel va a decir la vida que le has dado la alimentación, ojo esta bien comer tacos frito no, lo frito es malísimo...", dijo Bárbara en un video publicado en sus redes.

acuérdense que entendemos lo que queremos entender pic.twitter.com/dfHPRVkDlc — Bárbara de Regil (@barbaraderegil) September 12, 2019

"La neta no tomo alcohol y prefiero mis tacos sin aceite tuve obesidad durante mi adolescencia y soy más consiente de como me alimento", "Weeey estas bien traumada sólo así se tiene ese cuerpazo? Nombre también tiene que ver el metabolismo", le escribieron a Bárbara algunos internautas.

Recordemos que la mujer es de las pocas mujeres del espectáculo que tiene un abdomen muy marcado, además de una figura de diez con la cual ha robado suspiros por parte de sus fans durante algunos años y es que la serie, Rosario Tijeras le dio tremenda fama.