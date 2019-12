Bárbara Guillén y el último mensaje que publicó en redes sociales

Aunque hasta el momento se desconoce la enfermedad que padecía, la actriz Bárbara Guillén murió el pasado lunes 9 de diciembre. Pasó sus últimos años en Chiapas. Su hija Mónica Trueba Guillén, mejor conocida como Francesa Guillén, compartió en redes sociales lo que sería el último mensaje de su mamá cuatro días antes de fallecer.

Francesa Guillén, fruto de la entonces relación amorosa de su mamá con el también actor Alejandro Camacho, publicó en Facebook: "queridos y queridas; mensaje de parte de Bárbara Guillén, mi madre". La actriz agradeció infinitamente a "todos los que nos han brindado muestras solidarias en tiempo, pensamiento y/o en especie, lo valoramos enormemente y sin ustedes habría sido complejo llegar hasta acá. Continúa la batalla y las arcas se encuentran ya peligrando".

De momento sería equivocado decir que vamos ganando, sin embargo no nos caemos, es difícil todo, doloroso mucho, pero también lleno de amor.

"Estamos aprendiendo sobre la fragilidad de la vida, sobre el amor de los desconocidos y de los amigos y familia, sobre la imperfección y su belleza y sobre todo estamos entendiendo que por más generosos o magníficos que seamos, por más que el karma sea benévolo, la muerte es siempre la posibilidad inmediata a la vida".

Bárbara Guillén no quería perder la batalla por todas las personas que la habían ayudado, por los perros que se dedicó a rescatar de las calles y sobre todo, por su hija Francesa Guillén.

"Ustedes han prolongado mi vida y mi dolor y mi esperanza y han sacrificado algunos derechos, caprichos o necesidades sin razón alguna excepto el amor. El tiempo que llevo viva, casi cuatro meses esperando respuestas médicas que no llegaron, hicieron que perdiera mucho tiempo y solo por eso no quiero perder esta batalla, por ustedes, por mis perros y porque me lo merezco, pero antes que nada por mi hija quien silenciosamente ha luchado".

La actriz solo quería dejar de sufrir, por lo que pedía ayuda para costearse su tratamiento médico.

Pensé que llegando a México, a los hospitales, llegaría a los brazos de mi padre, pero no ha sido así, les pido ayuda para dejar de sufrir. Por primera vez en mi vida adoro el agua y muero de sed frente a la muerte, sacien su sed sanamente y luego tómense un vinito.

Asimismo la madre de Francesa Guillén, nombró a cada una de las personas que la ayudaron de una u otra forma.