Bárbara Mori a sus 44 años de edad se sigue viendo de 26 como la eterna Rubí

Bárbara Mori de 44 años de edad, sigue impactando a sus fans por la belleza que sigue conservando, pues de inmediato sus fans la ven y lo primero que se les viene a la mente es la inmortal Rubí, telenovela que realizó en 2004 cuando apenas tenía 26, causando un gran impacto.

Y es que como ya lo saben, Bárbara Mori sigue alejada del mundo de la farándula, pero se mantiene muy activa en redes sociales, donde ha compartido muchas fotos donde en la mayoría se le ve sin maquillaje, dejando a todos emocionados por lo bien que se mira la actriz originaria de Uruguay.

Pero eso no es todo, a pesar de que no se deja ver con vestidos entallados como lo hizo en dicha telenovela mexicana que paralizó México hace tiempo, ahora se le ve con ropa muy cómoda y una cabellera sin arreglar, pero muy saludable, por lo cuál los elogios están a la orden del día, ya que le hacen saber que no solo es hermosa, sino que debería regresar pronto a los melodramas.

"Querida Bárbara, te envié mje, estoy siempre a tus órdenes! Gracias, un abrazo!!!", "Hermosa bárbara morí como siempre ella bella desde argentina un saludo", "@delamori :Aparte de ser infinito, también es eterno, real,incondicional y de verdad,te admiro y te quiero mucho,eres mi maestra y mi ejemplo y modelo a seguir", escriben las redes con la belleza que se carga.

Otra de las cosas que han notado los fans de esta famosa es la conexión que tiene con la naturaleza, pues ha compartido foto donde se le ve en áreas verdes y siempre comparte un pensamiento muy bello, ya que le encanta mandar buenas vibras a sus seguidores quienes se la devuelven con sus comentarios.

Hay que mencionar que una de las etapas que más adora en estos momentos, es la de ser abuela, pues como ya lo saben, tienen a su nieta Mila Mayer, de quien está completamente enamorada, pues aunque tiene pocas fotos con la menor se puede ver la complicidad que hay entre ambas, además sus seguidores le dicen que ambas chicas se parecen demasiado.

