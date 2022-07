Bárbara Mori por esta razón ya no tiene antojo de hacer telenovelas

Bárbara Mori de 44 años de edad, fue interceptada por la prensa y le preguntaron algo que deseaban saber desde hace mucho tiempo se trata de su gran regreso a las telenovelas, pues como muchos ya lo saben su talento en los melodramas rompe fronteras, por lo que decidió ponerle fin a esa incógnita.

Y es que como algunos ya lo saben, una de sus telenovelas más icónicas fue la que hizo en 2004, Rubí la cual le dio fama internacional, además su belleza también conservada es otra de las cosas por las cuales sus fans la hacen merecedora de otro estelar, pero la respuesta que dio le quitó el ánimo a muchos.

Pues no sé, telenovela no sé, pero estoy ahorita preparando una serie, estoy muy contenta, las historias que me han ofrecido ahorita no me atraen", dijo Bárbara Mori a uno de los cuestionamientos que más se han preguntado sus fans desde que prefirió alejarse del ojo público para enfocarse en otros proyectos personales donde se le ha visto mucho más relajada.

"Si la productora #RosyOcampo decidiera hacer otra entrega de VENCER estaría padre, qué Bárbara Morí sea una de las protagonistas, sería su regreso triunfal y de la mejor manera...", "Buenos sus éxitos fueron rubí y mirada de mujer en el cine no escaló tanto su carrera como en las novelas de hecho el güero Castro es el que la podría convencer ella podía haber hecho el papel de la esposa de Octavio en la desalmada o puede estar en la próxima saga vencer pero últimamente han hecho mucho refritos ya no hay novelas originales", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas por las que esta famosa es muy elogiada es que a pesar de no estar de todo en la mira del espectáculo, muchos de sus fans han notado que cada ve a la prensa no se mete en chismes y eso es algo que le aplauden a la talentosa mujer.

Cabe mencionar que otra de las cosas que le han dicho a la famosa es que se sigue conservando muy bien, por lo que le piden tips de belleza.