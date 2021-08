Bárbara Mori presume su amor a los cuatro vientos con Fernando Rovzar

Bárbara Mori de 43 años ya no oculta su amor por el productor de cine, Fernando Rovzar de 41 y es que la guapa mujer compartió una foto a lado de su galán con quien ya tiene bastante tiempo.

En la publicación se puede ver a las dos celebridades gracias a una selfie que se tomaron, además Bárbara Mori compartió un emotivo mensaje donde agradece por las cosas maravillosas que le ha brindado la vida.

No hay día que no me sienta agradecida por ti, por tu existencia en mi vida. @elrovzar Gracias por tanto!, escribe Bárbara Mori en la foto donde derrocha miel por su novio.

Como era de esperarse los fanáticos de la famosa mujer quien interpretó a Rubí en la telenovela, le escribieron de todo por la felicidad que siente.

Bárbara Mori presume su amor por Fernando Rovzar/Instagram

"La unión más acertada del planeta", "Ella es tan hermosa y él no es guapo, pero si es feliz está bien", "Siempre me recuerdas a la novela Rubí", le escriben a la artista.

Otra de las cosas por las que Bárbara Mori es ovacionada por el público es por llevar una vida alejada de los medios, pues ha sabido cuidar su vida privada.

Cabe mencionar que el pasado solo se especulaba del romance de Bárbara Mori, pues como se dijo anteriormente ella siempre se ha negado hablar sobre su vida, menos la sentimental.

Leer más: Aleida Núñez para la piernita para mostrar su mejor ángulo en traje de baño y luce espectacular