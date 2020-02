Bárbara Mori señalada de ser una abuela abusiva y con condiciones

Bárbara Mori al parecer está en líos familiares y es que su exnuera Natália Subtil una vez más dio a conocer que el padre de su hija, Sergio Mayer Mori no se hace responsable de los gastos de la menor por lo que despotricó en su contra.

Pero eso no fue todo, ya que la actriz brasileña también habló de un gran problema relacionado con su exsuegra Bárbara Mori a quien tachó de manipuladora, pues cuando la famosa abuela se enteró que su nieta no iba a la escuela ella se ofreció a pagarla pero con algunas condiciones.

De acuerdo con la revista Tv Notas, Natalia aceptó la ayuda de la actriz, pero le puso tremenda condición y fue que ella podía elegir los días que quisiera para ver a la menor, situación que incomodo a Subtil pues aseguró que Mila tiene muchas actividades.

Todo empezó un día que Mila estaba en el cumpleaños de uno de sus compañeritos la abuela la quería ver en ese momento dijo la actriz para la revista de espectáculos.

Por si fuera poco Sergio arremetió contra Natalia a quien señaló de no trabajar y solo pedir dinero desatándose un nuevo escándalo entre la expareja.

"Estar diciendo estas cosas estar hablando así del papá de tu hijo es lo mismo que yo no quiero hacer me explico y créeme que tengo un repertorio bastante largo pero pues nada más no ¿me explico?, dijo Sergio molesto en una entrevista para Sale el sol.