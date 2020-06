Bárbara Mori sigue siendo la mejor Rubí comparada con Camila Sodi

Gran alborotó está causando la nueva versión de Rubí en redes sociales protagonizada por Camila Sodi y es que muchos aseguran que será un éxito total mientras que otros dejan bien claro que el papel le quedó muy grande a la famosa de 34 años.

De nueva cuenta las comparaciones entre las versiones que se han hecho para la pantalla chica no se hicieron esperar, pues los internautas señalaron que la mejor versión de Rubí fue la que protagonizó Bárbara Mori en 2004 a lado de Eduardo Santamarina y Sebastián Rulli, pues señalan que la mujer originaria de Paraguay, tenía todo para darle ese toque único de maldad al proyecto el cual dio mucho de que hablar en esa época, por lo cual Camila Sodi no ha podido llenar.

En Twitter comenzaron a salir varios memes sobre Bárbara Mori donde se ve con su famoso vestido en color rojo caminando por las calles de manera seductora, mientras que en otra imagen se ve a la sobrina de Thalía con la misma prenda y haciendo lo mismo, pero sigue sin convencer al público por lo que el estreno de la teleserie sería la última oportunidad que tiene la ex de Diego Luna para ser cobijada por el público en esta nueva oportunidad.

Camila Sodi como #Rubi le falta lo maldita y empoderada que alguna vez fue Bárbara Morí.

"Camila Sodi como #Rubi le falta lo maldita y empoderada que alguna vez fue Bárbara Morí. No me termina de convencer", "Termina de verla toda y veras que lo tiene, y no la compares, sonépocas y actrices diferentes cada una tiene lo suyo, son algunos de comenatarios sobre la nueva versión de Rubí.

Los galanes que se harán cargo de pelear por el amor de Rubí pero que también sufrirán las consecuencias de su belleza son Danilo Carrera y José Ron quienes ya han logrado protagonizar varias telenovelas en el pasado, mientras, además el público decidió darles una oportunidad debido a su trayectoria en las telenovelas, contrario a Camila Sodi que se alejó de ellas varios años para protagonizar otros proyectos.

Mientras tanto muchos se preguntan que estará haciendo Bárbara Mori quien se alejó de la pantalla chica poco tiempo después de encarnar Rubí y la vida de la actriz cambió totalmente, ya que decidió enfocarse en su vida personal la cuál presume en sus redes sociales y dónde su icónico personaje sigue siendo recordado con mucho cariño, por lo que muchos piden nuevamente su regreso en las telenovelas, pero la mujer prefiere estar alejada de las cámaras.

Por si fuera poco Bárbara Mori hizo apareció en un evento público el año pasado y habló sobre la nueva versión de Rubí y lejos de despotricar en contra de la joven actriz le mandó la mejor suerte del mundo, incluso habló con ella para mandarle la mejor de las suertes.

