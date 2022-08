Bárbara Mori tachada de mala madre por la irresponsabilidad de Sergio Mayer Mori con su hija

Bárbara Mori de 44 años de edad, está siendo muy atacada en redes sociales por una razón que para muchos no le corresponde, pero otros aseguran, tiene la culpa y es que tras la pelea que enfrenta Natalia Subtil con Sergio Mayer Mori, muchos aseguran que la artista no educó del todo bien al joven.

Y es que todo comenzó hace unos minutos cuando Bárbara Mori compartió una foto de Sergio Mayer y su reciente novia, al igual que la mascota de ambos, por lo que de inmediato las redes le dijeron que no se miraba del todo bien que el chico no conviviera con su hija Mila a quien no le da una pensión digna según la madre Natalia Subtil.

"Y la princesa Mila ? Con ella no saca convivencia, más importante es la mujer y su perro ??? Las situaciones de los padres no deben repercutir en los hijos uno como padre o madre debe asumir la responsabilidad", "Considera a @raquelchavesb e no considera Mila", escriben las redes al ver la foto sin la pequeña.

Para quienes no lo saben, muchos fans de Bárbara Mori también supieron que hace un par de años tanto la actriz de telenovelas, como su ex nuera, se enfrentaron vía mensajes por no llegar a diversos acuerdos, pues dicho chisme salió en una revista de espectáculos, pero las cosas están peor que antes, pues la famosa originaria de Brasil ha despotricado por medio de los medios en contra de la familia paterna de su hija.

Mientras tanto, Sergio Mayer ha repetido en unas ocasiones que si la pelea entre su ex nuera con su hijo, sigue asegura que va a demandar a la modelo por chantajearlo, pues al parecer las cosas no están para nada bien, aunque se pensaba que el actor mexicano se encargaba de su nieta las cosas están color de hormiga.

"Aquí ambas partes están mal, la chica por meterse con un menor, los padres por no guiar a su hijo para no meterse con alguien mayor, y ahora, por no hacer responsable con su obligación", "Deje que el chamaco pelee sus propias batallas señor. Si ya tuvo los calzones para meterse con una mujer mayor y tener una hija entonces ya es un "hombre", escriben las redes.