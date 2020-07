Bárbara Mori y el calvario que vivió al juntarse con Sergio Mayor

Bárbara Mori tuvo una experiencia muy desagradable y triste cuando se puso de novia con Sergio Mayer con quien después procreó un hijo, ya que estaba muy jovencita cuando se embarazó de él, por lo que vivió cinco años en un régimen muy autoritario por parte del ahora diputado.

Fue por medio de una entrevista que tuvo Bárbara Mori con la actriz Marimar Vega, donde confesó que tuvo que abrir los ojos cuando se convirtió en madre, pues sabía que no quería una vida a lado de Sergio Mayer, pues el tiempo le hizo ver que no tenían cosas en común, algo que la hizo muy infeliz durante mucho tiempo, por lo que se armó de valor por el bien de su hijo, quien la ayudó a salir adelante para enfrentar cualquier situación que se le pusiera enfrente, y es que no por nada es una de las mujeres más aguerridas del medio del espectáculo.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Mi primer despertar fue cuando me separe del padre de mi hijo, porque yo viví cinco años una vida o sea que vivía bajos sus ordenes digámoslo de alguna forma, él tiene una personalidad muy así, entonces yo era una niña, este totalmente falta de amor, completamente insegura de mi misma...", dijo Bárbara Mori.

Bárbara Mori sabe que su hijo es una de las cosas más importantes de su vida/Instagram

De acuerdo con la actriz Bárbara Mori ella creció en un entorno muy inseguro, pues desde pequeña no pudo estar con su madre, mientras que su padre con quien se fue a probar surte a la Ciudad de México junto a sus hermanos, la golpeaba, por lo que señaló que esas etapas la marcaron demasiado y se hicieron notar cuando estaba en una relación con Sergio Mayer, quien ahora esta casado con Issabela Camil.

"Al crecer en un entorno así digamos yo pensé que mi mamá no me quería y por eso me dejó y que mi papá no me quería y por eso me pegaba, pero cuando tomé la decisión de separarme yo era super infeliz y pues luché más años, porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví separación de los papás y hasta que me di cuenta que yo ahí no iba a ser feliz, y él me veía todos los días y yo quería que me viera bien, hay una persona que fue importantísima para esta decisión que me dio como mucha que habló conmigo, justo estamos haciendo una película en Monterrey Adriana Lavat...", dijo Bárbara Mori en su entrevista.

Por si fuera poco la protagonista de Rubí, le contó a su colega Marimar Vega que otra de las mejores decisiones que tomó en su vida fue cuando decidió dejar el alcohol, aunque aseguró que no fue adicta, señaló que no quería tener el mismo estigma de su padre a futuro, ya que él sí era adicto, por lo que cada vez más la actriz se ha forjado en sus decisiones convirtiéndose en una mujer empoderada.

Sergio Mayer actualmente es diputado y está alejado del mundo del espectáculo/Facebook

"Deje el alcohol hace diez, once, doce años, y creo que esa es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque no era que yo era una borracha así perdida, pero mi padre era alcohólico, entonces sí cargaba con un estigma con algo como de pronto que había un trago que me tomaba de más y ya perdía y me pasó dos o tres veces y la última vez que me pasó fue grave...", dijo la guapa actriz Bárbara Mori.

Mientras tanto los fans la felicitaron por las sabias decisiones que ha tomado durante su vida, por lo que se ha convertido en una mujer admirada que sabe lo que quiere y que puede conseguir lo que sea a su antojo, dejando en claro que las mujeres que pasan por algo similar pueden salir adelante.

Bárbara Mori es feliz con su actual pareja Fernando Rovzar/Instagram

"Para que vean ella siendo tan bella, lleva una soledad aún muy profunda en su corazón", "Con razón Sergio Mayer nadie lo soporta ya lo dijo Bárbara Mori como es el un hombre bruto y machista", "La verdad que si, no tiene nada de malo ser madre joven si lo vas a asumir con responsabilidad mi sueño también es tener un hijo aunque ya no soy tan joven como lo tuvo ella tengo 26", escribieron los internautas.

Actualmente Bárbara Mori tiene una buena relación con Sergio Mayer y es que su nieta Mila Mayer ha hecho que mantengan un vinculo de respeto, prueba de ello es como se expresan uno del otro en las entrevistas que le hacen.

Te puede interesar

Por qué terminaron Bárbara Mori y Sergio Mayer

Issabela Camil toma el sol y ocasiona envidias por figura