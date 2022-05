Bárbara Torres desmiente que Eugenio Derbez le haya prohibido acceso a la alfombra roja de "El Valet"

Hace unos días se llevó a cabo la premiere de la película "El Valet", protagonizada por Eugenio Derbez y Samara Weaving, en un evento especial realizado en una conocida sala de cine en la Ciudad de México. A este evento asistieron varias personalidades del medio artístico del país, para apoyar este nuevo proyecto del esposo de la cantante Alessandra Rosaldo.

Una de las personas que asistió al estreno de "El Valet", fue la actriz y comediante argentina Bárbara Torres, quien trabajó con Eugenio Derbez en la exitosa serie "La Familia P. Luche", con su recordado personaje de "Excelsa", quien siempre decía "yo solo soy la sirvienta", como excusa para no hacer nada.

Supuestamente, a Bárbara Torres se le negó el acceso por unos minutos a la alfombra roja de "El Valet", lo que habría provocado su molestia ante este bochornoso contratiempo, sobre todo, después de que sus colegas actores Luis Manuel Ávila y José Miguel Pérez Saint Martin, quienes interpretaron a "Junior" y "Ludoviquito" en "La Familia P. Luche", entraron sin ningún problema.

Surgieron varios rumores al respecto, entre estos, que Bárbara Torres no estaba en la lista de invitados, que el personal de seguridad no la reconocieron o que por su vestimenta, no la querían dejar desfilar por la alfombra roja.

Ante esto, la actriz desmintió todos los rumores, comentando que si le dejaron entrar al evento por el estreno de la nueva película de Eugenio Derbez, y que pasó por la alfombra roja en dos ocasiones.

"Hoy me desperté con una noticia y dije: 'creo que sigo dormida, sigo soñando, qué pasó', con la noticia que no habían dejado entrar a la alfombra roja de Eugenio", expresó Bárbara a TVNotas. "Sí, pasé dos veces, primero pasé e hice una entrevista con Maca (Carriedo) y luego pasé con todos los compañeros, me tomé fotos, hice entrevistas".

Contó que después de esto, entró con su hijo a la proyección de la película y posteriormente, fue invitada a una cena organizada por Eugenio Derbez. "Nos invitaron una comida deliciosa, fui con mi hijo, me encontré con un montón de compañeros, la pasé divino, me tomé foto con Eugenio, con mi hijo".

Asimismo, en sus redes sociales publicó la fotografía antes mencionada con el protagonista de "El Valet" y su hijo.

"Gracias Eugenio por la invitación a la premiere, me encanta ver que una de las personas que más quiero y admiro en este mundo, sea también de los más exitosos y talentosos del planeta. Gracias por esta foto conmigo y con mi hijo, te adoro, como me reí con 'El Valet'".