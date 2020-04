Bárbara Torres sabe aprovechar el don que tiene para provocar carcajadas

Para Bárbara Torres es "muy cañón" lo que ella provoca con ese don que la vida le otorgó. "Un día estaba en el supermercado y una señora me dice, 'tú trabajas en la tele', yo le respondo que si y luego me dice 'cada vez que te escucho me haces reír, yo no puedo ver', me quede tan impresionada con eso", contó la actriz y comediante en una charla con El Debate.

Situaciones similares le han ocurrido con varios niños que trabajan en la calle, "cuando te ven y se les cambia la cara está muy cañón, son esas cosas que no tienen precio realmente en la vida. Estoy utilizando eso que Dios me dio para que la gente se ría un rato, es un momento de bastante estrés y angustia, mucha gente está muy mal", recalcó Bárbara Torres.

Siento que es un don que Dios nos da a cada persona, un don diferente, entonces hay que usar el don que Dios te da y hacerlo para lo que Dios te lo dio.

Bárbara Torres vive en México desde 2002. Foto: cortesía

La comediante originaria de Mar del Plata, Argentina, celebra ya 20 años de trayectoria artística y que mejor manera de hacerlo, que con mucho trabajo. Un gran sabor de boca le ha dejado “Lorenza, bebé a bordo”, la primera serie que protagoniza, un proyecto según contó, es consecuencia de su insistencia.

"Gracias a Dios nos fue súper bien, se repitió en Televisa cuatro veces, estábamos trabajando en la segunda temporada pero tuvimos que parar por la contingencia, tenemos un elenco divino, a pegado muy bien todo, los personajes, hemos tenido un química fabulosa con todos los compañeros, entonces yo creo que eso también es el secreto, es un conjunto, yo estoy muy convencida del trabajo de mi equipo, si no trabajas con amor no pasa nada, siento que este es programa que está hecho con mucho amor".

En esta serie 'Lorenza' (Bárbara Torres) es una azafata que tendrá que cuidar a su sobrino de un año de edad, pues su hermana y madre del niño está por morir; su vida posteriormente cambia radicalmente. Tanto el proyecto como el personaje, retratan a las mamás primerizas.

Siempre quise actuar y poder vivir de lo que te gusta, creo que es de lo privilegios que hay hoy en el mundo, yo gracias a Dios lo tengo.

"Imagínense como me siento, la verdad creo que soy una suertuda de la vida, me encanta, estoy feliz. Son un poquito mas de 20 años los que tengo en todo esto, ¿qué les puedo decir?, amo mi profesión. Las carreras artísticas son difíciles, hay que estar luchando contra mucho, lo lógico sería ser contadora, abogada, ingeniero...pero a uno se le ocurre ser artista, entonces ese es el problema con el que uno tiene que luchar, mis papás siempre me apoyaron", mencionó la actriz.

Otro de los proyectos que Bárbara Torres lleva a cabo en estos tiempos de cuaentena, es el podcast "La gran marabunta" junto con su amigo Juan Frese. "Yo creo que va a funcionar muy bonito este proyecto y así estamos, hay que hacer cosas, si uno se queda en la casa deprimido sin hacer nada, pues obviamente seguirás deprimido, entonces hay que seguir haciendo y produciendo, tratar de estar positivo".

El hubiera no existe para Bárbara Torres

¿Bárbara Torres se imagina su trayectoria actoral sin su personaje de "Excelsa"? ¿Qué hubiera pasado si no lo fuese interpretado? "El hubiera no existe", expresó la comediante, quien agregó: "como siempre me gustó actuar igual hubiera buscado otras formas de poder actuar, quieta no me hubiera quedado nunca porque no puedo, porque así soy, gracias a Dios y a la Virgen no paro".

"Excelsa", la sirvienta holgazana de "La Familia P.Luche" ha sido uno de los grandes éxitos de Bárbara Torres. Cuando acudió al casting con Eugenio Derbez y le mostró este personaje, al productor mexicano le fascinó, aunque hay que mencionar que la actriz no estaba del todo convencida de presentar ese personaje en la audición, pero algo le decía que debía hacerlo.

Fue el momento exacto con la persona exacta y en el lugar exacto, son de esas cosas que te marcan mucho en la vida.

"Cuando sigues tu instinto pasan puras cosas buenas y esa fue 'Excelsa' y ahí esta y ahí seguirá por los siglos de los siglos, amen...y seguirá cobrando regalías (risas)". Bárbara Torres tiene entre sus planes a futuro, la realización de una serie protagonizada por "Excelsa".

Todavía no estamos haciendo nada hasta que termine con 'Lorenza', de a una cosa a la vez y mas con lo de la contingencia, pensemos lo que podemos hacer hoy y ya veremos lo que haremos mañana.

