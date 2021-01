Bárbara de Regil acusada de ofender a la comunidad LGBT

Una vez más Bárbara de Regil, está en el ojo del huracán, esto después de que comenzaran a circular en redes sociales, varias imágenes, donde supuestamente la actriz de 33 años de edad, comenzó atacar a la comunidad LGBT en varios de sus publicaciones, donde se puede leer las ofensas que supuestamente escribió la famosa quien de inmediato desmintió todo.

De acuerdo con Bárbara de Regil, nacida en la Ciudad de México, ella en ningún momento, arremetió contra la comunidad LGBT, y hasta hizo un video, donde aclaró que ella sería incapaz de arremeter contra ellos, pues siempre ha recibido su apoyo, es por eso que dejó en claro que un hater la quiso hacer quedar mal logrando su objetivo, ya que se convirtió en tendencia.

Antes de que se empiece hacer un chisme enorme, a toda la gente que está creyendo en esos memes que salen míos y que piensan que yo los escribo, yo no los escribo, yo subí está foto tal cual así está y alguien en su movimiento en su aberración en su hueva, hizo este meme, pero no lo escribí yo, yo amo a la comunidad, yo primera me hundo con ellos antes que nada en el mundo, así es que dejen de creer en tanta pendejada, dijo Bárbara de Regil en un video.

Tras la aclaración de Bárbara de Regil, los internautas no se quedaron callados, y opinaron sobre el tema que está dando mucho de que hablar, pues no es la primera vez que la famosa Rosario Tijeras, entra a la polémica por sus ocurrencias, por lo que se originó entre los internautas.

"Mi motivo para seguir viviendo es seguir viendo los memes de la Bárbara de regil homofóbica JAJAJAJAJAJAAJAJJA", "estoy obsesionade con la edits de barbara de regil diciendo que odia a los gays", "A veces me dan ganas de llorar cuando me acuerdo que vivo en el mismo país y al mismo tiempo que Barbara de Regil, Samuel García, pero SOBRETODO @lopezobrador", escriben en redes sociales.

Pero eso no fue todo pues Bárbara de Regil volvió a defenderse, pero por medio de un mensaje donde señaló que los haters quieren dar de que hablar en todo momento en torno de la vida de la actriz quien se las ha visto duras en el mundo de las redes sociales desde hace tiempo.

"TODO ES INVENTADO ... YO nunca contesto así, POR Que UNO DA LO QUE ES ... Y eso lo hace gente que está llena de odio, Envidia. Y me queda claro QUE NO TIENEN NADA Que HACER. Yo si, por eso, a chambers bebé!, escribió Bárbara de Regil en Instagram, esto después del escándalo.

Ahora retrocedamos el tiempo pues durante la pandemia, Bárbara de Regil, fue tachada de racista cuando se puso un filtro con el que según ella se miraba demasiado prieta, por lo que dicha declaración se hizo viral, por lo que la actriz una vez más se convirtió en tendencia, pero eso no es todo.

nueva meta de vida hundirme junto a barbara de regil por ser parte de la comunidad �������� pic.twitter.com/Lovfr1LsYY — alexxxtremo (@4ip4d3) January 16, 2021

Resulta que Bárbara en algunas ocasiones, ha compartido tips de nutrición los cuales han sido criticados por nutriólogos expertos que le han dicho de todo a la artista a quien le dice que no debe de hacer consultas si no sabe nada sobre alimentación, pues lejos de ayudar a una persona podría perjudicarla, además señalaron que prefieren verla actuar que adentrarse en el mundo fitness el cual es una rama muy larga.