Bárbara de Regil "apapacha" a su esposo y le expresa en Instagram lo que piensa de él

México. Bárbara de Regil, actriz originaria de Ciudad de México y quien ha actuado en series de televisión como Rosario Tijeras, coloca en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece junto a su esposo Fernando Schoenwald y le expresa lo que siente y piensa de él.

Bárbara de Regil, quien además es modelo fitness, está casada co Fernando desde mediados de 2018 y a través de sus respectivas redes sociales ambos siempre comparten fotografías en las que aparecen juntos, felices de la vida y demostrándose lo mucho que se aman.

Bárbara ha manifestado en distintas entrevistas que le han hecho que Fernando es el amor de su vida y agradece a Dios por haberlo puesto en su camino, además cuenta con él para cualquier cosa y siempre está al pendiente de ella y su hija para lo que necesiten.

La pareja se casó en mayo de 2018 en la ciudad de Querétaro, Querétaro, México, en una ceremonia que fue muy familiar y en la que solamente estuvieron amistades y familiares más cercanos a ambos; la periodista Jimena Pérez y la actriz y conductora Raquel Bigorra fueron algunos de sus invitados.

Yo creo que me sobran cosas que hice antes de casarme, hice todo, viajé, me emborraché, subí, bajé, brinqué, no creo que me falte nada. Yo creo que me falta viajar con mi mamá, pero fuera de eso no me falta nada", expresó Bárbara en Twitter en ese entonces.