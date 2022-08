Bárbara de Regil asegura que las curvas de Chiquis Rivera no le gustan en lo absoluto

Bárbara de Regil de 35 años de edad, es clara con sus opiniones y no se anda con juegos, esto después de que le preguntaran que opinaba de la figura de Chiquis Rivera de 37, quien siempre ha sido una mujer curvilínea, por lo que ella dijo que simplemente no le gusta para nada ese físico.

Y es que como algunos ya lo saben Bárbara de Regil, lleva años en el mundo fitness presumiendo cuerpazo digno de una diosa, por lo que siempre ha sido encasillada como una mujer disciplinada que tiene todo para modelar cualquier outfit desde un bikini hasta un vestido de gala.

"No es mi estilo de cuerpo, no es un cuerpo que yo me haría o tendría, se me hace como muy sexual, sexy", dijo Bárbara de Regil para Venga la Alegría, donde dejó más que en claro que ella respeta, pero en efecto, prefiere una figura mucho más marcada que las curvas de la grupera.

Aunque algunos consideran las declaraciones de la actriz mexicana fuera de lugar, otros le aplauden para no normalizar el físico de la hija de Jenni Rivera por lo que fue criticada por hablar de la figura ajena, pues recordemos que no es la primera vez que la artista hace una declaración en la que no llegue a meterse en problemas, pero al parecer ya se acostumbró al drama.

"A la chiquis seguro tampoco le gusta el de Bárbara en los huesos, la chiquis al menos tiene carnita de dónde agarrar", "Que chingados tienen que preguntar y ella que contestar y opinar sobre el cuerpo de los demás, que si quien está gord@ o quién está flac@", "Nota tendenciosa para amarrar navajas .. no dijo nada malo en contra del cuerpo de chiquita.. Yá están como tvnotas", escriben las redes.

Cabe mencionar que Bárbara de Regil se prepara para la próxima telenovela que está realizando el Güero Castro, por lo que muchos de sus fans están felices por verla de nuevo en acción, ya que hace rato no la mirábamos actuando, pues estaba enfocada en otros asuntos.